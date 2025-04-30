Jennifer Lopez\'in ortağında sarsıcı iddia: Marilyn Monroe\'yu onlar öldürdü

Jennifer Lopez'in uzun yıllardır birlikte çalıştığı yapımcı Elaine Goldsmith-Thomas, ilk romanı Climbing in Heels ile Hollywood'un karanlık geçmişini sarsan bir Marilyn Monroe iddiasında bulundu.

Goldsmith-Thomas, People dergisine verdiği röportajda, 1980'li yıllarda William Morris Ajansı'nda çalışırken yaşadığı ürkütücü bir anıyı paylaştı.

"ONU ÖLDÜRDÜLER"

Anlatılan olay, ajansa gelen gizemli bir adamın, 1962 yılında trajik bir şekilde hayatını kaybeden Monroe hakkında yaptığı şok edici bir yorum etrafında şekilleniyor. Gençlik yıllarında tiyatro departmanında çalıştığı sırada yaşlı bir adamın ofise geldiğini anlatan yazar, o kişinin "Marilyn'i öldürdüler. Ben istemedim. Onu severdim. Bana 'Milton Amca' derdi. Ama kontrolden çıkıyordu… bu yüzden öldürdüler" dediğini aktardı.

DailyMail'in aktardığına göre, Goldsmith-Thomas daha sonra bu kişinin, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. ve Kennedy ailesiyle yakın ilişkileri olan Peter Lawford'un menajeri Milt Ebbins olduğunu öğrendi. Ebbins, bir dönem Hollywood'da oldukça tanınan bir isimdi ve sektörün en derin sırlarını saklayan figürlerden biri olarak biliniyordu.