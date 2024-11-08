Jennifer Lopez, 'Unstoppable' filminin Londra Galasında göz kamaştırdı - Son Dakika
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Jennifer Lopez, 'Unstoppable' filminin Londra Galasında göz kamaştırdı

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55 yaşındaki Jennifer Lopez, 'Unstoppable' filminin Londra galasında şık görünümüyle göz kamaştırdı. Özel tasarım siyah elbisesi ve kahverengi kürk montuyla ilgi odağı olan sanatçı, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla beğeni topladı. Eski eşi ve filmin yapımcısı Ben Affleck'in katılmadığı galada Lopez, özenli görünümüyle dikkat çekti. Filmde, NCAA güreş şampiyonu olan engelli sporcu Anthony Robles'in annesi Judy'yi canlandırıyor.

08.11.2024 15:04  Güncelleme: 15:10
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55 yaşındaki Jennifer Lopez, yeni filmi "Unstoppable"ın Londra galasında şık görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda özel tasarım siyah mini elbisesi ve kahverengi kürk montuyla beğeni topladı.

Dekolte detaylı elbisesini gösterişli bir siyah fiyonk ve gümüş yüzükle tamamlayan Lopez, dağınık topuz saç stiliyle zarif bir görünüm sergiledi. Londra'ya olan sevgisini siyah kalp ve İngiliz bayrağı emojileriyle ifade eden yıldız, Leicester Square'daki Cineworld'de gerçekleşen film gösteriminde de şeffaf beyaz elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla göz doldurdu.

Filmin yapımcısı ve Lopez'in eski eşi Ben Affleck'in katılmadığı galada, sanatçı profesyonel makyajı ve özenli görünümüyle dikkat çekti. "Unstoppable"da tek bacakla doğmasına rağmen NCAA güreş şampiyonluğunu kazanan Anthony Robles'in annesi Judy Robles'i canlandıran Lopez, filmdeki rolüyle de beğeni topladı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Ben Affleck'ten boşanan 55 yaşındaki yıldızın, yaşadığı ayrılık sürecini yeni albümüne yansıtacağı belirtiliyor. Kaynaklar, Lopez'in "kariyerinin en duygusal albümü" üzerinde çalıştığını ve Justin Timberlake'in "Cry Me A River" şarkısı tarzında kalp kırıklığını anlatan şarkılar kaydedeceğini aktarıyor.

Jennifer Lopez, 'Unstoppable' filminin Londra Galasında göz kamaştırdı
Jennifer Lopez, 'Unstoppable' filminin Londra Galasında göz kamaştırdı
Jennifer Lopez, 'Unstoppable' filminin Londra Galasında göz kamaştırdı
Jennifer Lopez, \'Unstoppable\' filminin Londra Galasında göz kamaştırdı

Kültür Sanat, Magazin, Ünlüler, Sinema, Londra, Son Dakika

Son Dakika Magazin Jennifer Lopez, 'Unstoppable' filminin Londra Galasında göz kamaştırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • aragorn:
    TAŞŞŞŞŞ 6 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    kaporta hasarlı, boyalı, motor defalarca elden geçmiş! görüntüye aldanma. 1 2 Yanıtla
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