Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu - Son Dakika
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Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu

Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu

Başarılı oyuncu Kaan Taşaner, ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu. Taşaner dizide Sıla Türkoğlu'nun oynadığı Doğa'nın hayatına girecek ismi oynayacak.

15.03.2024 08:12  Güncelleme: 08:16
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Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine yeni bir isim dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni bölümde Kıvılcım'ın kızının imam nikahı kıyıp tesettüre girmesinin ardından sinir krizi geçirmesinin yanı sıra Ertuğrul ve Mihri diziye veda edecek. Doğa ile boşanan Fatih, annesinin desteğiyle yakınlaştığı Görkem'le nikah masasına oturmaya hazırlanırken Doğa'nın hayatına da yeni isim giriyor. Boşandıktan sonra kızıyla annesinin evine yerleşen Doğa, yeni bir isimle tanışıyor. Doğa'nın tanıştığı ismi ise başarılı oyuncu Kaan Taşaner oynayacak. Taşaner'in karakterinin adı ise henüz belli değil.

Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti dizisine kadroya dahil oldu
Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti dizisine kadroya dahil oldu
Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti dizisine kadroya dahil oldu
Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti dizisine kadroya dahil oldu

Kızılcık Şerbeti, Televizyon, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu - Son Dakika

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