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Kadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın'a 2 yıl 6 ay hapis - Son Dakika

Kadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın'a 2 yıl 6 ay hapis

21.09.2021 18:14
Kadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın'a 2 yıl 6 ay hapis, System.String[]

İBB Şehir Tiyatroları'nda meslektaşları Mana Alkoy'a 9 yıl önce, Nazife Aksoy'a ise 2 yıl önce cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan oyuncu Uğur Arda Aydın 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İBB Şehir Tiyatroları'nda meslektaşları Mana Alkoy'a 9 yıl önce, Nazife Aksoy'a ise 2 yıl önce cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan oyuncu Uğur Arda Aydın 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aksoy ve Alkoy kararı yakınlarına ve birbirlerine sarılarak kutladı. İstanbul 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Uğur Arda Aydın ile şikayetçiler Nazife Aksoy ve Mana Alkoy katıldı. Pandemi nedeni ile duruşma salonuna izleyici alınmayınca eşine destek için adliyeye gelen oyuncu Bekir Aksoy duruşma bitene kadar mahkeme salonunun önünde bekledi.

İŞİMİ KAYBEDERİM DİYE KORKTUM

Duruşmada söz verilen Mana Alkoy, "Şehir Tiyatroları'nda çalışıyorum. Büyük bir baskı altında bulunuyorum. Uzun bir süre işimi kaybetme korkusuyla şikayette bulunamadım. Babamı kanserden kaybettim. Bu nedenle bana yönelik davanın zaman aşımından düşürülmesine ilişkin mütalaayı kabul etmiyorum" dedi.

Nazife Aksoy ise "1,5 yaşındaki çocuğumu nereye bırakacağımı düşünerek her seferinde duruşmalara katılıyorum. Hamile hamile gittim pek çok kez ifade verdim. Hiçbir kadın bu sıkıntıları göze alarak böyle ağır bir şey için buraya gelmek istemez. Ailemiz var, bu hiç kolay değil. Ne yaşadığımı ben biliyorum. Bana bunu yaşatan da ne yaşattığını çok iyi biliyor. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

SAVUNMA YAPMAKTAN UTANIYORUM

Sanık Uğur Arda Aydın ise son savunmasında, "Böyle bir olay nedeni ile savunma yapmaktan utanıyorum. Müşteki Mana bu olaydan sonra benim ailem ile aynı birimde çalışmış, onlarla görüşmeye devam etmiştir. Madem iddia ettiği şekilde bir olay olmuş, bununla ilgili pek çok yetkili birim varken uzun süre neden bunların hiçbirine bildirimde bulunmadı. Müşteki Nazife kendi insani durumundan bahsediyor. Bizim de ailemiz, insani vasıflarımız var. Müşteki Nazife'nin olduğunu iddia ettiği olay tarihinden sonra pek çok oyunda beraber oynadık. Madem ben böyle bir eylemde bulunmuşum bu durum nasıl gerçekleşti. Beraatımı talep ederim" dedi. Mahkeme Uğur Arda Aydın'ı Nazife Aksoy'a yönelik cinsel saldırı suçundan 2.5 yıl hapse çarptırdı. Mana Alkoy'a yönelik cinsel saldırı suçundan ise, şikayetin süresinden sonra yapıldığı gerekçesiyle ceza verilmedi.

Kadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın'a 2 yıl 6 ay hapis

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Duruşmanın sona ermesinin ardından iki kadın ve yakınları birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Uğur Arda Aydın ise görüntü alan bir kadın gazeteciye omuz ve tekme attıktan sonra adliyeden ayrıldı.

Kadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın'a 2 yıl 6 ay hapis

BİRBİRİMİZDEN GÜÇ ALDIK

DURUŞMANIN ardından adliye önünde açıklama yapan Mana Alkoy, "2012'de sanık tarafından tacize uğramış bir kadın olarak, 2019'de aynı kişinin tacizine uğrayan Nazife Aksoy ile tanışınca yalnız olmadığımı, sanığın fütursuzca, korkusuzca işyerinde taciz eylemlerine devam ettiğini öğrendiğimde, başka insanların da tacize uğramaması için Nazife'den güç alarak şikayetçi olmaya karar verdim. 'İstediğimi, istediğime yaparım, kimse bana bir şey yapamaz' zihniyetiyle kendisini bizlerden üstün gören sanık Uğur Arda Aydın'ın yaptıklarının cezasız kalmayacağını artık öğrenmiş bulunuyoruz. Bu dava gerek sahne üstünde, gerek farklı işyerlerinde, gerek sokakta kadınlara istediği gibi davranabileceğini düşünen tüm erkeklere uyarı niteliğindedir" dedi.

Nazife Aksoy ise, "Şehir Tiyatroları belediyeye bağlı bir kurumdur. Eminim belediye başkanımız, yöneticileri ve onların denetiminde olan Şehir Tiyatroları Genel Müdürlüğü de bize bununla ilgili bir açıklama yapacaktır diye düşünüyorum. Sadece şunu istiyorum, 'kafamızı kumdan çıkardık ve kurumumuza bakın neler oluyor' diyebilecekler mi acaba? Eğer arar sorar, bir şekilde tenezzül ederlerse, ben yaşadığım olumlu, olumsuz deneyimleri onlarla paylaşacağımı da buradan söylemek istiyorum" diye konuştu.

Kadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın'a 2 yıl 6 ay hapis

Şehir Tiyatroları, Uğur Arda, Saldırı, Aydın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın'a 2 yıl 6 ay hapis - Son Dakika Magazin


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