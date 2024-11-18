Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman sitem etti - Son Dakika
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Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman sitem etti

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Danimarkalı avukat Victoria Kjaer Theilvig, 2024 Kainat Güzeli seçildi. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden ancak dereceye giremeyen Ayliz Duman, yarışma sonrası sitem ederek ''TOP 30 bekliyordum açıkçası... Çünkü çok çalıştım ve çok çabaladım'' dedi.

18.11.2024 12:12  Güncelleme: 12:28
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Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda Danimarkalı Victoria Kjaer Theilvig, '2024 Kainat Güzeli' oldu. Dansçı ve avukat olan 21 yaşındaki güzel, 126 yarışmacıyı geride bıraktı. Theilvig, yarışmayı kazanan ilk Danimarkalı oldu. Türkiye'yi temsil eden 20 yaşındaki Ayliz Duman ise dereceye giremedi.

Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman sitem etti

"DEMEK Kİ HAYIRLISI BÖYLEYMİŞ"

Duman, final gecesinin ardından "Tüm zorluklara rağmen elimden gelenin en iyisini yaparak ülkemi en güzel şekilde temsil ettim. Bu süreçte karşılaştığım her engel, bana daha da güç ve kararlılık kazandırdı. Ãœlkemi gururla lanse etmenin mutluluğunu yaşıyorum. TOP 30 bekliyordum açıkçası... Çünkü çok çalıştım ve çok çabaladım ama demek ki hayırlısı böyleymiş. Zorlu bir süreçti, iyisiyle kötüsüyle bana tecrübe oldu. Mesajlarınızı görüyorum ve tek tek okuyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum" açıklamasını yaptı.

"HİÇBİR ESTETİĞİM YOK" DEMİŞTİ

Ayliz Duman, hakkındaki "estetikli" yorumları için şu ifadeleri kullanmıştı: "Tabii ki de her yerim doğal. 18 yaşına girdiğimde heves edip dudak dolgusu yaptırmıştım ama onun dışında hiçbir estetiğim yok. Aldığım yorumların yüzde 85'i iyi diyebilirim ama 'estetik güzeli' diyerek beni eleştirenler de oldu."

Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman sitem etti
Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman sitem etti

Kültür Sanat, Türkiye, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman sitem etti - Son Dakika

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