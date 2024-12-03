Kalben ödül gecesine erkek kılığında katıldı - Son Dakika
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Kalben ödül gecesine erkek kılığında katıldı

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Kalben, GQ Men of the Year ödül törenine erkek kılığında giderek dikkatleri üzerine çekti. "Bugün 'adam olayım' dedim. Belki daha özgür ve rahat hissederim." diyen Kalben'in cesur adımı sosyal medyada yankı uyandırdı.

03.12.2024 12:09  Güncelleme: 12:21
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Ünlü şarkıcı Kalben, yılın en prestijli etkinliklerinden biri olan GQ Men of the Year gecesine erkek kılığında katılarak adından söz ettirdi.

Kalben ödül gecesine erkek kılığında gitti

KOSTÜMÜNÜN NEDENİNİ AÇIKLADI

Maskülen tarzı, gömleği, ceketi ve bıyık makyajıyla dikkatleri üzerine toplayan Kalben, "Ülkemizde kadın olmanın bu kadar zor olduğu günlerde, ben bir gün erkek olayım belki işe yarar diye düşündüm." diyerek bu tercihiyle vermek istediği mesajı aktardı.

Kalben ödül gecesine erkek kılığında gitti

"BUGÜN 'ADAM OLAYIM' DEDİM"

"Bugün 'adam olayım' dedim. Belki daha özgür ve rahat hissederim." sözleriyle kadın olmanın zorluklarına dikkat çeken Kalben'in tarzı, gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Kalben ödül gecesine erkek kılığında katıldı

Kültür Sanat, Magazin, Kalben, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kalben ödül gecesine erkek kılığında katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    Sen Zaten Gereksiz Şahıssın 23 4 Yanıtla
  • Sanji:
    Neresi cesur bir adım bunun aq 15 2 Yanıtla
  • Semih Öz:
    puffffff. amma boş yapmışsın ya 10 1 Yanıtla
  • RECEP null:
    bu kim 8 0 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    çok yakışmış iyi düşünmüşsün... helal olsun zehir gibi düşünce... 2 1 Yanıtla
  • Fatih Özer:
    Güzel kafa yapıyor femek ki! 0 0 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    kim bu 0 0 Yanıtla
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