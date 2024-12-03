Kalben ödül gecesine erkek kılığında katıldı

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Ünlü şarkıcı Kalben, yılın en prestijli etkinliklerinden biri olan GQ Men of the Year gecesine erkek kılığında katılarak adından söz ettirdi.

KOSTÜMÜNÜN NEDENİNİ AÇIKLADI

Maskülen tarzı, gömleği, ceketi ve bıyık makyajıyla dikkatleri üzerine toplayan Kalben, "Ülkemizde kadın olmanın bu kadar zor olduğu günlerde, ben bir gün erkek olayım belki işe yarar diye düşündüm." diyerek bu tercihiyle vermek istediği mesajı aktardı.

"BUGÜN 'ADAM OLAYIM' DEDİM"

"Bugün 'adam olayım' dedim. Belki daha özgür ve rahat hissederim." sözleriyle kadın olmanın zorluklarına dikkat çeken Kalben'in tarzı, gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.