Kalben sokakta dans etti: Ben gündüzleri de deliyim
Kalben sokakta dans etti: Ben gündüzleri de deliyim

Kalben sokakta dans etti: Ben gündüzleri de deliyim
21.02.2026 14:05
Kalben sokakta dans etti: Ben gündüzleri de deliyim
Ünlü şarkıcı Kalben, Ankara sokaklarında dans ettiği videosunu paylaştı. Kendisine ''deli'' diyenlere gönderme yapan Kalben, gündüz gözüyle de özgürce dans etti.

Ankara'da sokak ortasında dans eden Kalben, o anları sosyal medya hesabından yayımladı. Sahnedeki çılgın danslarıyla gündem olan Kalben bu kez de sokaklarda dans etti.

''BEN GÜNDÜZLERİ DE DELİYİM''

Paylaşımına ise şu notu düştü:

"Beni sadece gece deli sanıyorlar; oysa ben gündüzleri de deliyim. Özgürce dans etmek delilikse… Gururla öyleyim."

Kalben sokakta dans etti: Ben gündüzleri de deliyim

Şarkıcının sokak dansı ve sözleri kısa sürede dikkat çekerken, kimi takipçileri cesur buldu, kimi ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Kalben sokakta dans etti: Ben gündüzleri de deliyim

SAHNEDE KENDİNDEN GEÇMİŞTİ

Ünlü sanatçı Kalben'in sahnede yaşadığı ilginç anlar ortaya çıktı. Eski sevgilisiyle ilgili olarak, "Belki beni sever diye kira almadan 5 ay o evde yaşamasına izin verdim" diyerek sahnede çılgınca dans etti. Ardından kendisiyle ilgili bir argo kelimeyi de kullanarak, "Fakat bu benim de y*vş*klığımdı, bunu unutmayın. Böyle m*llıklar yapmayın, şarkı yapmayacaksanız, sonra heykel yapmayacaksanız…" ifadelerini paylaştı.

Magazin, Kalben

  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Kim bu Tipler Bütün cinsler editör icin ünlü 1 1 Yanıtla
Kalben sokakta dans etti: Ben gündüzleri de deliyim
