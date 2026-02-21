Kalben sokakta dans etti: Ben gündüzleri de deliyim

Ankara'da sokak ortasında dans eden Kalben, o anları sosyal medya hesabından yayımladı. Sahnedeki çılgın danslarıyla gündem olan Kalben bu kez de sokaklarda dans etti.



''BEN GÜNDÜZLERİ DE DELİYİM''

Paylaşımına ise şu notu düştü:

"Beni sadece gece deli sanıyorlar; oysa ben gündüzleri de deliyim. Özgürce dans etmek delilikse… Gururla öyleyim."

Şarkıcının sokak dansı ve sözleri kısa sürede dikkat çekerken, kimi takipçileri cesur buldu, kimi ise şaşkınlığını gizleyemedi.

SAHNEDE KENDİNDEN GEÇMİŞTİ

Ünlü sanatçı Kalben'in sahnede yaşadığı ilginç anlar ortaya çıktı. Eski sevgilisiyle ilgili olarak, "Belki beni sever diye kira almadan 5 ay o evde yaşamasına izin verdim" diyerek sahnede çılgınca dans etti. Ardından kendisiyle ilgili bir argo kelimeyi de kullanarak, "Fakat bu benim de y*vş*klığımdı, bunu unutmayın. Böyle m*llıklar yapmayın, şarkı yapmayacaksanız, sonra heykel yapmayacaksanız…" ifadelerini paylaştı.