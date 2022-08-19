Onlar Aşka "Divinire" Diyor - Son Dakika
Üye Girişi

Onlar Aşka "Divinire" Diyor

19.08.2022 19:57
Onlar Aşka "Divinire" Diyor

Kalbinden başka pusulası olmayan kadınlar, hüzünlerinden öpülür. Sahip olduklarına ait olmayan kadınlar da öyle… Onlardan ikisi: Burcu Mutlugil ve Esra Güner Divinire ile birbirlerini buluyor.

Sözleri, Çözün İpleri Sabahın Sahibine Gidiyoruz kitabının yazarı Burcu Mutlugil'e; müziği ise Rainy Day şarkısı ile tanıdığımız Esra Güner'e ait olan Divinire şarkısının aranjörlüğünü iki dev isim üstleniyor: Türk Pop Müziğinin Dünya Starı İlkay Şencan ve Osman Çetin!

Divinire şarkısını bize bambaşka AŞK hikayesi sunuyor: Merak uyandıran birlikteliklerinde kadın gökyüzüne, erkek ise ilaha dönüşüyor. Gökyüzü dile geliyor. Ay derman oluyor.

Ama yine de… Kadın ile Erkek… birbirlerinin neyi olduklarını… bilemiyor!

Ve dikkat! Sahip olduklarını sınırları değil, güçleri sayan ve kalplerinden başka pusulası kalmayan müzikseverler Divinire şarkısına Novi Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardan ulaşabilirler.

YORUMLAR
500
Ebru Keskin'den Son Bir Mesaj Ebru Keskin'den Son Bir Mesaj
Kaynak: Snob Magazin

Osman Çetin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Onlar Aşka 'Divinire' Diyor - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
19:04 Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti!
18:57 İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Mansur Yavaş aday olsun" sözlerine verdiği tepki dikkat çekti
18:40 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçelik yapıyor!
18:31 Dursun Özbek'i annesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine siyaset ve spor dünyasından pek çok isim katıldı
18:13 Trafik kazasında evlatlarını kaybetmişlerdi! O aile şikayetten vazgeçti, alkollü kaymakamın 6 yıla kadar hapsi isteniyor
18:05 Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadığı zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!
17:56 Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler'le dünyaevine giren Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi
17:54 Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak
17:48 Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 19:57:28. #1.12#
SON DAKİKA: Onlar Aşka "Divinire" Diyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement