Şevval Şahin'in sütyensiz görüntülerine Acun Ilıcalı'nın kanalında sansür - Son Dakika
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Şevval Şahin'in sütyensiz görüntülerine Acun Ilıcalı'nın kanalında sansür

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2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Victoria's Secret Türkiye'nin 10. yıl kutlamasında tamamen şeffaf bir seçim yaptı. Sütyensiz seçimiyle dikkat çeken Şahin'in görüntüleri, Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın programında sansürlenerek servis edildi.

05.12.2024 12:32
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2018 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin, Victoria's Secret Türkiye'nin 10. yıl kutlamasında giydiği kıyafetle adından söz ettirdi. Tamamen şeffaf bir elbise giyip içine de sütyen giymeyen güzel model, göğüsleri için de kapatıcı kullanmayınca olanlar oldu.

"ALT KISIMDA DA İÇ ÇAMAŞIRI YOK GİBİ"

'Aramızda Kalmasın' programında Şevval Şahin'in kıyafetini yorumlayan Müge Dağıstanlı, "Şevval Şahin giyinmeyerek ön planda. Göğsün tüm hatları belli... Alttaki kısımda da iç çamaşırı yok gibi, bir şey tutturulmuş. Arkasını dönünce yok görüyorsunuz iç çamaşırı" ifadelerine yer verdi.

Şevval Şahin'in sütyensiz görüntülerine Acun Ilıcalı'nın kanalında sansür

GÖRÜNTÜLERİ BLURLADILAR

Konuşmasının devamında görüntüleri blurlu vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Dağıstanlı, "Bu saatte kurallar var, RTÜK var. Biz size blurlu veriyoruz siz tahmin edin. Bu dikkat çekmenin ötesinde de bir şeyin başkaldırısı mı? İşin cılkı çıkmış" şeklinde konuştu.

Şevval Şahin'in sütyensiz görüntülerine Acun Ilıcalı'nın kanalında sansür

"REZALET DURUYOR"

Müge Dağıstanlı daha sonra kendini tutamayarak "Rezalet duruyor" diyerek güzel modeli sert şekilde eleştirdi. Ünlü sunucu "Şu hele de arkasını dönünce iç çamaşırı yok ya! Özür dileriz, burada sütyen yok altta da var mı yok mu tartışılır bir durum var" dedi.

Şevval Şahin\'in sütyensiz görüntülerine Acun Ilıcalı\'nın kanalında sansür

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Son Dakika Magazin Şevval Şahin'in sütyensiz görüntülerine Acun Ilıcalı'nın kanalında sansür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • MUSTAFA erol ÖZEN:
    bu ahlaksızları haber diye bize göstermeyin kim ki bunlar yok Türkiye güzeli yada herneyse 20 3 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Niye sansürlüyosunuz laik değilmiyiz 11 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sizde Aynı Poksunuz 10 2 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Ahh ulan akp 1 10 Yanıtla
  • Oktay KARACA:
    Herkesin özelini saklaması gerekirken milletin gözüne sokanın yani bu edep yoksunlarına alet olmanın bir manası yok. Bu milletin Aile yapısı ile oynuyorlar. Adına da Özgürlük! diyorlar. Lanet olsun 1 0 Yanıtla
  • Ercan Kocak:
    Acun ılıcalı da kaşınıyor. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şevval Şahin'in sütyensiz görüntülerine Acun Ilıcalı'nın kanalında sansür - Son Dakika
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