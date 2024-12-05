Şevval Şahin\'in sütyensiz görüntülerine Acun Ilıcalı\'nın kanalında sansür

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2018 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin, Victoria's Secret Türkiye'nin 10. yıl kutlamasında giydiği kıyafetle adından söz ettirdi. Tamamen şeffaf bir elbise giyip içine de sütyen giymeyen güzel model, göğüsleri için de kapatıcı kullanmayınca olanlar oldu.

"ALT KISIMDA DA İÇ ÇAMAŞIRI YOK GİBİ"

'Aramızda Kalmasın' programında Şevval Şahin'in kıyafetini yorumlayan Müge Dağıstanlı, "Şevval Şahin giyinmeyerek ön planda. Göğsün tüm hatları belli... Alttaki kısımda da iç çamaşırı yok gibi, bir şey tutturulmuş. Arkasını dönünce yok görüyorsunuz iç çamaşırı" ifadelerine yer verdi.

GÖRÜNTÜLERİ BLURLADILAR

Konuşmasının devamında görüntüleri blurlu vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Dağıstanlı, "Bu saatte kurallar var, RTÜK var. Biz size blurlu veriyoruz siz tahmin edin. Bu dikkat çekmenin ötesinde de bir şeyin başkaldırısı mı? İşin cılkı çıkmış" şeklinde konuştu.

"REZALET DURUYOR"

Müge Dağıstanlı daha sonra kendini tutamayarak "Rezalet duruyor" diyerek güzel modeli sert şekilde eleştirdi. Ünlü sunucu "Şu hele de arkasını dönünce iç çamaşırı yok ya! Özür dileriz, burada sütyen yok altta da var mı yok mu tartışılır bir durum var" dedi.