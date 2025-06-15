KANAL D\'den Babalar Günü Videosu

KANAL D, Babalar Günü için sevilen dizilerinin baba karakterlerinden sahnelerin yer aldığı video ile yüreklere dokundu. Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı, Hüsnü Çoban'ı, Mesut Komiser'i, İnci Taneleri'nin Azem Hoca'sı, Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı ve Eşref Rüya'nın Yakup Baba'sın çocuklarıyla çarpıcı sahnelerinin yer aldığı video yayınlanır yayınlanmaz etkileşim rekoru kırdı. Kimi babasının Babalar Günü'nü videoyla kutladı, kimi ise videoyu sayfasında paylaşarak tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik etti.