Kanseri tekrarlayan Erkan Özerman'ın sözleri yürek parçaladı: Hayatımın sonunu yaşıyorum

Yıllardır Best Model yarışmasını düzenleyen ünlü prodüktör Erkan Özerman, bir kez daha pankreas kanserine yakalandı. Kanseri metastaz yapan Özerman'ın hastalığı karaciğerine de yayıldı. Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü programına konuk olan usta isim, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"HAYATIMIN SONUNU YAŞIYORUM"

İçinden geçtiği zorlu süreci anlatan 84 yaşındaki Özerman, "Hayatımın sonunu yaşıyorum. Tesadüfen doktorun bir ricasıyla 'MR çekelim' deyince çekelim dedim. MR benim kanser olduğumu söyledi. Kanser metastaz yapmış, karaciğere geçmiş. Yaşımdan ötürü doktorlar ameliyat yapmıyorlar. Çok iyi bir onkolog beni elinden geldiğince götürüyor. Doktorumdan sadece çalışmaya devam etmeyi istedim" şeklinde konuştu.

PANKREAS KANSERİ METASTAZ YAPTI

Geçtiğimiz günlerde Erkan Özerman'la ilgili bir açıklama yapılmış ve usta ismin yeniden kansere yakalandığı duyurulmuştu. Özerman'la ilgili yapılan açıklamada "Pankreas Kanseri Metastaz yapıp karaciğere de geçmiş. Erkan Özerman, Onkolog Doktor Süalp Tansan tarafından tedavi edilmeye başlanmıştır. Kurucu Başkanı olduğu 35. Best Model of The World Yarışması ertelenmeyecek ve 16 Aralık 2022'de İstanbul'da, 40 ülkenin iştirakiyle Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir" ifadelerine yer verilmişti.