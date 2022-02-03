KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Davut, Teğmen Sezai'nin intikamını almış, Mösyö Flaubert ve iş birlikçilerini demir parmaklıkların ardına göndermiştir. Bir gece ansızın çıkagelen teyzeleri Mehveş; Gülfem, Fikriye ve Behice'yi çok mutlu eder. Ancak Mehveş'in heybesinde; sırlar ve bambaşka hesaplar vardır… Celal ve Fikriye evlenmeye karar vermiştir ama tüm bu hengamenin içinde bu hiç de kolay görünmemektedir. Yine de Karamanlar, Paşazadelerden kız istemeye gider ve ortalık birbirine girer. Bu sırada Fransızlar geniş çaplı bir soruşturma başlatır, bu sebeple Bahar İstanbul'a çağırılır…

Bahar'ın yokluğunda minik İpek'e Davut göz kulak olmaya başlar. Küçük kız aniden hastalanınca çaresiz kalan Davut'a Gülfem yardım elini uzatır. Birlikte İpek'i Ankara'ya, birtakım tahliller için götürmek zorunda kalırlar. Bu uzun yolculukta da bütün sırlarını, kırgınlıklarını, sevdalarını masaya yatırırlar. Bu yolculuğun sonu sadece Ankara'ya değil, aşka ve mutluluğa çıkmaktadır…