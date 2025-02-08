Kanye West'ten şaşırtan açıklama: Karım üzerinde hakimiyetim var - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Kanye West'ten şaşırtan açıklama: Karım üzerinde hakimiyetim var

Geniş Video İzle

Grammy Ödülleri'nde eşi Bianca Censori'nin şeffaf file elbise giymesiyle gündem olan rapçi Kanye West, 'Karım üzerinde hakimiyetim var. O bir milyarderle birlikte. Neden sizin gibi meteliksizleri dinlesin ki?' diyerek tepki çekti.

08.02.2025 16:38  Güncelleme: 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grammy Ödülleri'nde eşi Bianca Censori'nin şeffaf file elbise giymesiyle dikkat çeken Kanye West, "Karım üzerinde söz hakkım var" dedi.

2025 Grammy Ödülleri'nde Kanye West'in eşi Bianca Censori, şeffaf file elbise giyerek herkesi şaşkına çevirmişti. "Karım üzerinde hakimiyetim var" diyen West, "O bir milyarderle birlikte. Neden sizin gibi meteliksizleri dinlesin ki? İnsanlar kırmızı halı görünümünün onun kararı olduğunu söylüyor. Evet, istemediği hiçbir şeyi ona yaptırmıyorum" diye konuştu.

"ONAYIM OLMADAN YAPAMAZDI"

West, ayrıca "Ama benim onayım olmadan kesinlikle bunu yapamazdı! Yaşayan hiç kimseye saygım veya empatim yok çünkü yaşayan hiç kimse benimle uğraşamaz, ama bazı insanları seviyorum ve onlara iyilik yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Kanye West'ten şaşırtan açıklama: Karım üzerinde söz hakkım var
Kanye West\'ten şaşırtan açıklama: Karım üzerinde hakimiyetim var

Grammy Ödülleri, Kanye West, Magazin, Ünlüler, Sözler, Müzik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanye West'ten şaşırtan açıklama: Karım üzerinde hakimiyetim var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Celal Özdemir:
    hakimiyetin var ama fotoğrafda başka yerleri kesiyor 10 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    hasta bipolar adam is yapiyor milyarder oluyor biz aklimiz basimizda is yapiyoruz zarar ediyoruz nasil bir dunya cozemiyorum yasim 50 oldu dahada cozemedim 8 0 Yanıtla
  • Trabzon:
    Ghavathosky 4 0 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Lavuk 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:02 Beşiktaş, Sivasspor’u deplasmanda 2-0 yendi Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 22:09:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kanye West'ten şaşırtan açıklama: Karım üzerinde hakimiyetim var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.