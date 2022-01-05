Kardeşlerim setinde korona paniği! Onur Seyit Yaran'dan sonra Celil Nalçakan da koronavirüse yakalandı

Koronavirüs vakalarında artış hızla devam ediyor. Birçok dizi oyuncusu ve set çalışanı koronavirüse yakalanınca setler durdurulmaya başladı. Son olarak Kardeşlerim dizisinde de iki başrol oyuncusunun testi pozitif çıktı.
Poyraz Karayel dizisindeki Zülfikar rolüyle akıllara kazınan ve şimdilerde Kardeşlerim dizisinde Akif karakterini oynayan Celil Nalçakan, Instagram hesabından paylaşım yaparak koronaya yakalandığını duyurdu. Durumundan bahseden oyuncu, "An itibarı ile PCR testim pozitif çıktı. Aşılarım sayesinde, gayet hafif geçiriyorum süreci, 10 gün boyunca, ev karantinam sürecek. Sağlıklı günlerde, kavuşmak dileği ile" dedi.
Kardeşlerim dizisinde Celil Nalçakan'ın oğlunu oynayan Onur Seyit Yaran da geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı ve tedavisi evde devam ediliyor.
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