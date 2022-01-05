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Kardeşlerim setinde korona paniği! Onur Seyit Yaran'dan sonra Celil Nalçakan da koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Kardeşlerim setinde korona paniği! Onur Seyit Yaran'dan sonra Celil Nalçakan da koronavirüse yakalandı

05.01.2022 07:49

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Onur Seyit Yaran'ın ardından Celil Nalçakan'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı. Kötü haberi sosyal medya hesabından veren Nalçakan, "Aşılarım sayesinde, gayet hafif geçiriyorum" diye konuştu.

Koronavirüs vakalarında artış hızla devam ediyor. Birçok dizi oyuncusu ve set çalışanı koronavirüse yakalanınca setler durdurulmaya başladı. Son olarak Kardeşlerim dizisinde de iki başrol oyuncusunun testi pozitif çıktı.

"AŞILARIM SAYESİNDE HAFİF ATLATIYORUM"

Poyraz Karayel dizisindeki Zülfikar rolüyle akıllara kazınan ve şimdilerde Kardeşlerim dizisinde Akif karakterini oynayan Celil Nalçakan, Instagram hesabından paylaşım yaparak koronaya yakalandığını duyurdu. Durumundan bahseden oyuncu, "An itibarı ile PCR testim pozitif çıktı. Aşılarım sayesinde, gayet hafif geçiriyorum süreci, 10 gün boyunca, ev karantinam sürecek. Sağlıklı günlerde, kavuşmak dileği ile" dedi.

Celil Nalçakan, koronavirüse yakalandı

ROL ARKADAŞI DA KORONAYA YAKALANMIŞTI

Kardeşlerim dizisinde Celil Nalçakan'ın oğlunu oynayan Onur Seyit Yaran da geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı ve tedavisi evde devam ediliyor.

Kardeşlerim setinde panik! Onur Seyit Yaran'dan sonra Celil Nalçakan da koronavirüse yakalandı
Kardeşlerim setinde panik! Onur Seyit Yaran'dan sonra Celil Nalçakan da koronavirüse yakalandı
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Onur Seyit Yaran, Celil Nalçakan, Kardeşlerim, Koronavirüs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Kardeşlerim setinde korona paniği! Onur Seyit Yaran'dan sonra Celil Nalçakan da koronavirüse yakalandı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kardeşlerim setinde korona paniği! Onur Seyit Yaran'dan sonra Celil Nalçakan da koronavirüse yakalandı - Son Dakika
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