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Karıştığı kazada polis memurunun ölümüne sebep olan Rüzgar Çetin yeniden gecelerde! - Son Dakika

Karıştığı kazada polis memurunun ölümüne sebep olan Rüzgar Çetin yeniden gecelerde!

04.01.2022 10:14
Karıştığı kazada polis memurunun ölümüne sebep olan Rüzgar Çetin yeniden gecelerde!

Alkollü halde kullandığı araçla bir polis memurunun ölümüne sebep olan ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, Bebek'te objektiflere takıldı. Çetin, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına iyi seneler dileyerek otele giriş yaptı.

2011 yılında bir barda kavgaya karışıp, beş sene öncede Beşiktaş'ta trafik kazasında bir polisi öldürdüğü için cezaevinde kalan Rüzgar Çetin, gece hayatına hız kesmeden devam ediyor.

Karıştığı kazada polis memurunun ölümüne sebep olan Rüzgar Çetin yeniden gecelerde!

GECE HAYATINA DEVAM EDİYOR

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in vukuatlarıyla adından söz ettiren 37 yaşındaki oğlu Rüzgar Çetin, önceki gece Bebek'te objektiflere yansıdı. Ünlü ismin telefonla konuşması dikkatlerden kaçmadı. Çetin, Bebek Otel'e gireceği sırada patlayan flaşlar karşısında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "İyi seneler" dileyerek, hızlı adımlarla otele giriş yaptı.

Karıştığı kazada polis memurunun ölümüne sebep olan Rüzgar Çetin yeniden gecelerde!

"ARTIK DURULDUM"

Aylar önce artık durulduğunu ve yalnızca işleriyle ilgilendiğini söyleyen Rüzgar Çetin, Beyoğlu Asmalımescit'te aldığı yeni bir binanın restorasyonunu yaptırıp, otel olarak hizmete açacağını belirtmişti.

YORUMLAR (4)
  • Hakan Birdoğan: Nerde AKP nin adaleti nerde kamu davası ben olsam 20 sene verirdi AKP ye oylar amman yanlış yapmayın Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat Ercan: Mağdur şehidimiz vatan için böylelerinin güvenliği için 3 - 5 kuruş nafaka karşılığında canını verirken, geride bir sürü mağdur bırakırken, kürkü kalın böyle sorumsuzlar da gününü gün ediyor.Sonra da adalet! İlle de adalet! Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Onur Arslan: 1 tane öldürdüğü yetmemiş demekki...biraz daha öldürmek için çıkarılmış. Şu ülkede işini iyi yapmayan en birinci sistem hukuk adalet ...savcılar hakimler avukatlar hiç kusura bakmasin Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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Sinan Çetin, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Karıştığı kazada polis memurunun ölümüne sebep olan Rüzgar Çetin yeniden gecelerde! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Karıştığı kazada polis memurunun ölümüne sebep olan Rüzgar Çetin yeniden gecelerde! - Son Dakika
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