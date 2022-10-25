Seda Sayan, "Çağlar Ökten, evin camını çerçevesini indirdi" iddialarına canlı yayına bağlanarak yanıt verdi

Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evli olan Seda Sayan hakkındaki iddia sosyal medyayı salladı. Seda Sayan ve kocasının kavga ettiği ve Çağlar Ökten'in tüm evin camlarını kırdığı iddia edildi. "Seda Sayan fena halde" denilen iddiaya dair ünlü şarkıcı 2. Sayfa'ya bağlandı.





"CAM PATLADI"

Seda Sayan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hatay dönüşü valiz açarken cam patladığını fark ettik, Çağlar'ı çağırdım, koca balkon camı. Sabah kadına dedik, o da hafta sonu gelmedi. Arkadaşların evine gittik, sizden mesaj geldi. Kahkaha attım ben hatta, nazar dedik ama içime bir kurt düştü. Gece eve döndük, barikat deyince kafama takıldı, 34. kattayız. Neyse, sabah kadına dedik böyle bir durum var.

"BARİKAT KURALIM"

Kadın beni aşağıdan aradılar, camınız kırıldıysa barikat kuralım demişler. Resepsiyona da sordum. Sonra öğrendik oraya dışarıdan asansör kuruluyor, cam kırılıyor. Onlar da Seda Sayan deyip korktular söylemediler. Güvenlik zafiyeti var, evde cam patlıyor biz bunu magazinden öğreniyoruz. Bu olayı büyüteceğim, yönetime de söyledim."

REZİDANS YETKİLİLERİNİ SUÇLADI

Seda Sayan kaldığı rezidansı suçlayarak güvenlik zafiyetinden dolayı kızdı. Sayan "Kocamın telefonu var sizde nasıl aramazsınız! Tuhaf. Yayından sonra döneceğim o zaman görecekler" dedi.