Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor - Son Dakika
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Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor

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Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul'u oynayan Kayra Şenocak ve kızı Mihri'ye hayat veren Gizem Yanık bu hafta yayınlanacak bölümle kadrodan ayrılıyor.

13.03.2024 07:46  Güncelleme: 07:58
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Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta iki ayrılık birden yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir değişiklik olmazsa 7 Haziran'da final yapacağı Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Ertuğrul'u oynayan Kayra Şenocak ile kızı Mihri'yi oynayan Gizem Yanık veda edecek. İki oyuncu 55. bölümde diziden ayrılacak. Ertuğrul ve Mihri karakterlerinin seyirci sevdiği için sezon başında planlanandan daha uzun süre dizide kaldıkları öğrenildi.

Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor
Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor
Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor
Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor
Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti\'ne veda ediyor

Kayra Şenocak, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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