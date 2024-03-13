Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta iki ayrılık birden yaşanacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir değişiklik olmazsa 7 Haziran'da final yapacağı Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Ertuğrul'u oynayan Kayra Şenocak ile kızı Mihri'yi oynayan Gizem Yanık veda edecek. İki oyuncu 55. bölümde diziden ayrılacak. Ertuğrul ve Mihri karakterlerinin seyirci sevdiği için sezon başında planlanandan daha uzun süre dizide kaldıkları öğrenildi.
Son Dakika › Magazin › Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor - Son Dakika
Ünlü oyuncu Özge Özder, Şener Şen'in birinin fotoğraf çektirme isteğini reddetmesine yönelik sosyal medyada yapılan linç kampanyasına tepki gösterdi. Özder, haksız yorumların yeri olmadığını belirterek, Şen'in büyük bir acı yaşadığını ve karşı tarafı da düşünmek gerektiğini vurguladı. Şener Şen'in yaşadığı gerginlik, ünlü isimlerin cenaze törenlerinde yaşanan utandıran anları akıllara getirdi.
Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, ailesinin kurduğu tiyatro ve kültür merkezini yöneten Sadri Alışık ile flört etmeye başladı. İkilinin birbirini tanıma aşamasında olduğu öğrenildi.
Usta oyuncu Nilgün Belgün, Müzikonair sosyal medya canlı yayınında dizi teklifleriyle ilgili konuştu. Belgün, komedi rollerinden sıkıldığını ve drama oynamak istediğini belirtti. Ayrıca tiyatronun kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 13-17 Mart haftasında 16 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.
Türk sinema tarihine damga vuran filmlerin yapımcısı Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını kaybetti. Keskiner, Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi önemli yapımların yapımcılığını üstlenmişti. Ayrıca, sinemaseverlerin kült mekanı olan 'Çiçek Bar'ın da kurucusuydu. Arif Keskiner, Türk sinemasına büyük katkılar sağlamış bir isimdir.
Adana doğumlu Arif Keskiner, İstanbul'a gelerek 27 yıl boyunca Beyoğlu'nda sanat ve edebiyat çevresinin nabzını tuttu. Kitapçılık, spor yazarlığı ve İsveç'te muhabirlik yapan Keskiner, Türkiye'ye döndükten sonra birçok fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi. Ayrıca birçok film ve diziye de katkıda bulundu. Keskiner, Sinema Sevenler Derneği Lokali'ni açarak tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri haline getirdi.
Oyuncu Emre Kınay, trafik sebebiyle 1 buçuk saatte 700 metre ilerideki evine gidemediğini ifade ederek isyan etti. Sosyal medyada canlı yayın açan ünlü oyuncu, ''Ben çıldırmayayım da kim çıldırsın! İstanbullu zaten susmuş artık her b.ka. Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum, hiçbir b.ka da gitmiyorum! Herkesi de protesto etmeye çağırıyorum!'' diye haykırdı.
İngiliz kraliyet ailesindeki önemli isimlerden biri olan Prens William'ın eşi Kate Middleton'ı soylu aile dostlarının karısı Rose Hanbury ile aldattığı iddia ediliyor. William'ın daha önceki aldatma skandalları ve Kate'in ameliyat sonrası ortadan kaybolmasıyla iddialar alevleniyor.
Film yıldızı ve polis memuru Liam Trimmer, kendi nişan töreninde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Arkadaşları ve ailesi tarafından ilk müdahale yapılan Trimmer, sağlık ekipleri gelene kadar yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni ve detayları henüz açıklanmadı.
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