Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e sahnede aşk dolu kutlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e sahnede aşk dolu kutlama

Haberin Videosunu İzleyin
Kenan Doğulu\'dan Beren Saat\'e sahnede aşk dolu kutlama
13.02.2026 16:42  Güncelleme: 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kenan Doğulu\'dan Beren Saat\'e sahnede aşk dolu kutlama
Haber Videosu

Oyunculuktan müzik dünyasına adım atan Beren Saat, ''CapitaliZoo'' adlı İngilizce single'ını dijital platformlarda yayımladı. Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'i sahnede ağırlayarak heyecanına ortak oldu.

Birçok dizi ve filmde rol alan Beren Saat, müzik dünyasına adım attı. İngilizce albüm hazırlığı süren Saat'e en büyük destek eşi Kenan Doğulu'dan geldi. Saat'i seyircilerin alkışları eşliğinde sahneye davet eden Doğulu, "Onun şarkısı çıktı, çok heyecanlı… Ben de çok mutluyum" sözleriyle kutlama yaptı.

Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e sahnede aşk dolu kutlama

Çiftin dudaktan öpüşerek birbirine sarıldığı o anlar geceye damga vurdu.

Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e sahnede aşk dolu kutlama

Üç yıldır oyunculuktan uzak olan Beren Saat, müzik kariyerine 'Beren' ismiyle adım atarak ilk şarkısı 'CapitaliZoo'yu yayınladı. Şarkı, yıllardır eşi Kenan Doğulu ile üzerinde çalıştığı müzik projesinin ilk çalışması oldu.

İngilizce şarkının sözleri Beren Saat'e ait. Eserin prodüktörlüğüyle aranjesini eşi Kenan Doğulu üstlendi. Miksler ise Grammy ödüllü Brendan Morawski tarafından yapıldı.

Kenan Doğulu, Beren Saat, Magazin, Müzik, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e sahnede aşk dolu kutlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet yılmaz Ahmet yılmaz:
    sarkicida olmayiver nedir yani zaten başarmişsin, kimseye geldigi yer yetmiyor şu boş dünyada, , yarismayi kazanamasan bugun zaten sıradan bir insandin 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Almanya’da pilotların grevi ulaşımı kilitledi 800 uçuş iptal edildi Almanya'da pilotların grevi ulaşımı kilitledi! 800 uçuş iptal edildi
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam

17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:22
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
16:09
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 17:41:21. #7.11#
SON DAKİKA: Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e sahnede aşk dolu kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.