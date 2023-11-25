 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, ihanet iddiasını yalanladı - Son Dakika

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, ihanet iddiasını yalanladı

2 çocuğunun annesi Sinem Kobal'ı aldattığı söylentisiyle magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Kenan İmirzalıoğlu cephesinden açıklama geldi. Çift, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ve evliliklerinde sorun olmadığını belirtti.

25.11.2023 - 16:18,  Güncelleme: 16:38
Abone Ol

Oyunculuğun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu'nun 2016 yılında evlendiği Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. İddianın ardından açıklama yapan çift, söylentileri yalanladı.

"EVLİLİĞİMİZDE SORUN YOK"

2016 yılında nikah masasına oturan ve 2020 ile 2022 yıllarında kızlarını kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. İddiaların ardından 2. Sayfa'ya özel açıklama yapan çift, ihanet söylentisinin gerçeği yansıtmadığını, evliliklerinde de herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Sosyal medyada dün "Kenanİmirzalıoğlu" ve "SinemKobal" etiketleri kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girmiş vebinlerce kişi paylaşımında bulunmuştu.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, ihanet iddiasını yalanladı
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, ihanet iddiasını yalanladı
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, ihanet iddiasını yalanladı
Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ı aldattı mı? Herkes bu iddiayı konuşuyor

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, ihanet iddiasını yalanladı - Son Dakika


Son Dakika
16:18 Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, ihanet iddiasını yalanladı
16:15 Liverpool'u boş geçmeyen Haaland, Premier Lig tarihine geçti! 48 maçta attığı gol sayısının benzeri yok
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, programı devam ederken uzatılan telefonla sahneden indi
15:48 Hande Erçel, 30. yaşını kostüm partisiyle kutladı! Sevgilisi Hakan Sabancı'nın görülmemesi dikkat çekti
15:38 Türkiye'ye ''işgalci'' diyen kadının elini öpen Özgür Özel'e Erdoğan'dan gönderme
15:26 Hatay'ı 2 golle geçen İstanbulspor, kabustan uyandı
14:59 Ankara'da yine komşu katliamı: 2 ölü, 2 yaralı
14:52 Telefondan birlikte çektirdikleri fotoğraflar çıktı! İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorusuna cevabı
14:51 2024'te hangi araç için ne kadar ödenecek? İşte zamlı MTV tarifesi
14:45 Armağan Çağlayan, 1 kilo jelibonun 820 TL olmasına tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2023 16:45:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, ihanet iddiasını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement