Kendi şarkısını dinleyen Serdar Ortaç, hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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Kendi şarkısını dinleyen Serdar Ortaç, hüngür hüngür ağladı

Son Güncelleme: 14.08.2023 08:28

Geçtiğimiz günlerde nafaka ödediği eski eşi Chloe Loughnan'ı hedef alan Serdar Ortaç, arabada giderken kendi şarkısını dinlerken hüngür hüngür ağladı.

Şarkıları ve konserleriyle adından söz ettiren Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından sık sık canlı yayınlar açarak takipçileriyle dertleşiyor. Geçtiğimiz günlerde eski eşini hedef alan ifadeler kullanan Ortaç, son olarak hüngür hüngür ağladığı anları yayınladı. Video kısa sürede sosyal medyada hızla yayılırken şarkıcının o anları sevenlerini endişelendirdi.

SEVENLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ

Son zamanlarda sık sık açtığı canlı yayınlarda söyledikleriyle adından söz ettiren Ortaç, arabada kendi şarkısını Feryat'ı dinlerken gözyaşlarına boğuldu. Şarkıcının o hallerini gören sevenleri ise "Psikoloji olarak bitmiş, bir yol gösteren yok mu" yorumları yapıldı.

Kendi şarkısını dinleyen Serdar Ortaç, hüngür hüngür ağladı

ESKİ EŞİNİ HEDEF ALMIŞTI

Önceki gün açtığı yayında evliliklerle ilgili konuşurken eski eşiyle ilgili "İpleri bu kadar vermeyin lan ayıp yazık lan erkeklere ben verdim eski karıma tüm ipleri ne oldu ağzıma s..tı. Ne oldu iki tane göğsü var diye. Kıza çiçek gönderdim kız cevap veriyor; 'teşekkür ederim'. Erkeklerin ağzına s..tınız aciz erkekler eli nefsinde herifler yazıklar olsun size. Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz. Sevdiğim kadın bana diyor ki Bodrum'a gideceğim tatile, ulan sen beni sevsen 3 gün boşluğumuz var gitmezsin yanımda kalırsın lan. Annemi dinleyip Rizeli ya da Urfalı bir kadın alsaydım, bitseydi bu işkence… Ben modern kadın istemiyorum ki" diyerek tepki çekti.

Kendi şarkısını dinleyen Serdar Ortaç, hüngür hüngür ağladı
YORUMLAR
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Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a öfke kustu: İpleri eline verdim ağzıma sı.tı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a öfke kustu: İpleri eline verdim ağzıma sı.tı

Serdar Ortaç, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kendi şarkısını dinleyen Serdar Ortaç, hüngür hüngür ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendi şarkısını dinleyen Serdar Ortaç, hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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