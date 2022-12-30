Kendinden yaşça büyük kadınları hedef alan tacizci Müge Anlı'yı çıldırttı: Beynini yararım - Son Dakika
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Kendinden yaşça büyük kadınları hedef alan tacizci Müge Anlı'yı çıldırttı: Beynini yararım

30.12.2022 17:27

Kendisinden yaşça büyük kadınlara cinsel organını göstererek taciz eden ve çirkin mesajlar atan Sinan Sardoğan hakkındaki iddialar Müge Anlı'yı kızdırdı. Anl,ı "Beni yolda görürsen sakın 'merhaba' deme. Beynini yararım" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan kayıp Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan'la ilgili ortaya atılan iddialar izleyenlerin kanını dondurdu.

TACİZ İHBARI YAĞIYOR

Arife Gökçe'ye çirkin mesajlar atan Sinan Sardoğan'ın belli bir yaşın üstündeki birçok kadını taciz ettiği ortaya çıktı. Programa gelen ihbarlar ise Müge Anlı ve stüdyodakileri sinirden çılgına çevirdi.

Kendinden yaşça büyük kadınları taciz eden şahıs, Müge Anlı'yı çıldırttı: Beynini yararım

"BEYNİNİ YARARIM"

Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın kadınlara ve komşusuna yaptıklarını duyunca şunları söyledi; Sen beni yolda gördüğün zaman bana 'merhaba' bile deme. Hiç tavsiye etmem. Ben, toplumumuzun çok önemli özelliğinden sen ve senin gibiler yüzünden vazgeçtim. Ben artık tanımadığım insanlara dönüp de selam vermiyorum. Kaba desinler hiç önemli değil. İstiyorsan de; ama beynini yararım. Ben benzemem başkasına"

Kendinden yaşça büyük kadınları taciz eden şahıs, Müge Anlı'yı çıldırttı: Beynini yararım
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Müge Anlı, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kendinden yaşça büyük kadınları hedef alan tacizci Müge Anlı'yı çıldırttı: Beynini yararım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendinden yaşça büyük kadınları hedef alan tacizci Müge Anlı'yı çıldırttı: Beynini yararım - Son Dakika
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