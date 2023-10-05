Kendisini eve kapatarak kimseyle konuşmadığı söylenen Harika Avcı, yıllar sonra görüntülendi - Son Dakika

Kendisini eve kapatarak kimseyle konuşmadığı söylenen Harika Avcı, yıllar sonra görüntülendi

Son Güncelleme: 05.10.2023 10:08

Bir dönem sahnelerde fırtınalar estiren ve bir süredir rahatsızlıkları nedeniyle evinden çıkmayarak kimseyle görüşmediği söylenen Harika Avcı, yıllar sonra görüntülendi.

Sanat camiasına damga vuran güzeller arasında yer alan Harika Avcı, sağlık sorunları ve yaşam tarzıyla gündeme geldi. Siroz teşhisi konulduğu ve tedaviyi reddederek aylardır kimseyle görüşmediği söylenen Harika Avcı, yıllar sonra görüntülendi.

"BOMBA GİBİYİM"

2. Sayfa'nın haberine göre, kameralardan uzak bir hayat yaşayan Harika Avcı, 6 aydır kirasını ödeyemediği iddia edilen Bakırköy'deki evinin önünde objektiflere takıldı. Sağlık durumun iyi olduğunu söyleyen Harika Avcı, "İyiyim, bomba gibiyim" derken kirasını ödemediği iddiasını da reddetti. Avcı, "Yakın zamanda abinizi kaybetmişsiniz, başınız sağ olsun" sorusu üzerine de "Abim hayatta, yok öyle bir şey" ifadelerini kullandı. Ancak Avcı'nın komşuları ve esnaflar, sanatçının abisinin vefat ettiğini naaşının da evden çıkarıldığını söyledi.

Kendisini eve kapatarak kimseyle konuşmadığı söylenen Harika Avcı, yıllar sonra görüntülendi

EV SAHİBİ: TELEFONLARIMIZI AÇMAYINCA POLİSLE EVE GİTTİK

Harika Avcı'nın ev sahibi ise "kendisinden haber alamayınca kapıcıdan gidip bakmasını istedik. Telefonu kapalı, kapıcılara da kapıyı açmadı. Biz de karakola ve savcılığa gittik. Arama kararı çıkartarak çilingirle birlikte eve gittik. Biz eve girerken birden kapının arkasından çıkıp 'ne yapıyorsunuz, evi mi gasbediyorsunuz' diyerek bağırdı. Sonra da kapıyı yüzümüze kapattı" şeklinde konuştu. Avcı'nın evinin çöp eve dönüştüğü de söylenenler arasında.

Kendisini eve kapatarak kimseyle konuşmadığı söylenen Harika Avcı, yıllar sonra görüntülendi
Kendisini eve kapatarak kimseyle konuşmadığı söylenen Harika Avcı, yıllar sonra görüntülendi
Kendisini eve kapatarak kimseyle konuşmadığı söylenen Harika Avcı, yıllar sonra görüntülendi
Kendisini eve kapatarak kimseyle konuşmadığı söylenen Harika Avcı, yıllar sonra görüntülendi

Harika Avcı, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kendisini eve kapatarak kimseyle konuşmadığı söylenen Harika Avcı, yıllar sonra görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisini eve kapatarak kimseyle konuşmadığı söylenen Harika Avcı, yıllar sonra görüntülendi - Son Dakika
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