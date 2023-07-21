Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolde olduğu Ya Çok Seversen dizisinde Ateş ve Leyla ilk kez öpüştü

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolde olduğu Ya Çok Seversen dizisi dün akşam 3. bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Dizide Ateş ve Leyla ilk kez öpüştü.

ATEŞ VE LEYLA İLK KEZ ÖPÜŞTÜ

Dizinin son sahnesinde kendisine kahve getiren Leyla'yı tersleyen Ateş, dikkat çekmek için kendisini havuza attı. Havuzda Ateş'i hareketsiz halde gören Leyla ise büyük bir panikle havuza atladı. Ateş'i suyun üstüne çıkaran Leyla, neye uğradığını şaşırırken Ateş'ten beklemediği bir hamle geldi ve ikili öpüştü.

"EN İYİ ÖPÜŞME SAHNESİ"

İkili arasında yaşanan ateşli ilk öpüşme sahnesi kısa sürede Twitter'da trend oldu. Çiftin öpüşme sahnesi için "Bu yazın en iyisi" ve "Gelmiş geçmiş en iyi öpüşme sahnesi" yorumları yapıldı.