Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolde olduğu Ya Çok Seversen dizisinde Ateş ve Leyla ilk kez öpüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolde olduğu Ya Çok Seversen dizisinde Ateş ve Leyla ilk kez öpüştü

21.07.2023 11:07

Kanal D'de yayınlanan Ya Çok Seversen dizisinin son bölümünde Ateş ve Leyla karakterleri arasında yaşanan ateşli öpüşme sahnesi büyük ilgi gördü ve sosyal medyada trend oldu.

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolde olduğu Ya Çok Seversen dizisi dün akşam 3. bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Dizide Ateş ve Leyla ilk kez öpüştü.

ATEŞ VE LEYLA İLK KEZ ÖPÜŞTÜ

Dizinin son sahnesinde kendisine kahve getiren Leyla'yı tersleyen Ateş, dikkat çekmek için kendisini havuza attı. Havuzda Ateş'i hareketsiz halde gören Leyla ise büyük bir panikle havuza atladı. Ateş'i suyun üstüne çıkaran Leyla, neye uğradığını şaşırırken Ateş'ten beklemediği bir hamle geldi ve ikili öpüştü.

Ya Çok Seversen dizisinde damga vuran öpüşme sahnesi! İzleyicilerden yorum yağdı

"EN İYİ ÖPÜŞME SAHNESİ"

İkili arasında yaşanan ateşli ilk öpüşme sahnesi kısa sürede Twitter'da trend oldu. Çiftin öpüşme sahnesi için "Bu yazın en iyisi" ve "Gelmiş geçmiş en iyi öpüşme sahnesi" yorumları yapıldı.

Ya Çok Seversen dizisinde damga vuran öpüşme sahnesi! İzleyicilerden yorum yağdı
Ya Çok Seversen dizisinde damga vuran öpüşme sahnesi! İzleyicilerden yorum yağdı
Ya Çok Seversen dizisinde damga vuran öpüşme sahnesi! İzleyicilerden yorum yağdı
Ya Çok Seversen dizisinde damga vuran öpüşme sahnesi! İzleyicilerden yorum yağdı
Ya Çok Seversen dizisinde damga vuran öpüşme sahnesi! İzleyicilerden yorum yağdı
YORUMLAR
500

Hafsanur Sancaktutan, Ya Çok Seversen, Kerem Bürsin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolde olduğu Ya Çok Seversen dizisinde Ateş ve Leyla ilk kez öpüştü - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Kılıçdaroğlu'nun protokolü doğrular nitelikteki konuşması İYİ Partili ismi fena kızdırdı
11:15 Ali Palabıyık, hakemliği bıraktı
11:09 Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'ın protokol iddiasını doğrular gibi konuşması, İYİ Partili ismi fena kızdırdı
11:09 Türk futboluna bomba gibi düşen iddia: FIFA kokartlı Ali Palabıyık, hakemliği bıraktı
10:43 "Yerli Messi" denilerek Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir, Anadolu'ya yelken açıyor
10:39 Büyük hayal kırıklığı! "Yerli Messi" diye Galatasaray'a gelen Yusuf Demir, Anadolu'ya yelken açıyor
10:35 Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolde olduğu Ya Çok Seversen dizisinde Ateş ve Leyla ilk kez öpüştü
10:31 Ya Çok Seversen dizisine damga vuran öpüşme sahnesi! İzleyicilerden yorum yağdı
10:31 Dolar/TL'de son durum! 26,93 seviyelerinde işlem görüyor
10:29 Dolar 26.93 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 11:22:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolde olduğu Ya Çok Seversen dizisinde Ateş ve Leyla ilk kez öpüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement