Khloe Kardashian, Noel sabahı tartıştığı kız kardeşi Kylie\'ye tokat attı

Khloe Kardashian, tatlı ekmek yaparken kız kardeşi Kylie'ye yüzüne tokat atıp küfür etti. Olay, Kylie'nin Instagram Hikayesi'nde paylaşıldı. Video, kavga sonrası fiziksel mücadeleyi gösterdi

43 yaşındaki Khloe Kardashian, Noel sabahı kız kardeşleri Kendall ve diğer aile üyeleriyle birlikte tatlı ekmek yaparken gerçekleşen olay sonrasında Kylie'nin yüzüne tokat attı ve ona ciddi bir şekilde küfür etti. Bu gerilim anları, Kylie'nin Instagram Hikayesi'nde takipçileriyle paylaşıldı.

Kamera ocakta odaklıyken arka planda Khloe ve Kylie'nin arasında başlayan tartışmanın yükseldiği duyuldu. Güzellik milyarderi, Khloe'yi "mızıkçı" olarak adlandırınca, Khloe öfkelenip hemen kardeşinin yüzüne tokat attı ve küfürler savurdu. Video sona erdikten sonra kavga bitmedi, bir sonraki videoda iki kardeş arasında fiziksel bir mücadele yaşandığı açıkça görüldü.

Noel pijamalarıyla mutfakta duran bu iki kardeş arasındaki gerilimli anlarda Khloe, "Sen gerçekten lanet birisin!" diye bağırdı ve ardından Kylie'nin yüzüne bir tokat daha attı.