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Khloe Kardashian, Noel sabahı tartıştığı kız kardeşi Kylie'ye tokat attı - Son Dakika
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Khloe Kardashian, Noel sabahı tartıştığı kız kardeşi Kylie'ye tokat attı

43 yaşındaki Khloe Kardashian, Noel sabahı kız kardeşi Kylie Jenner ile tatlı ekmek yaparken tartıştı. Tartışma sırasında Khloe'nin Kylie'ye tokat attığı ve ona küfürler savurduğu anlar, Kylie'nin Instagram Hikayesi'nde paylaşıldı. Khloe, kardeşini 'mızıkçı' olarak adlandıran Kylie'ye öfkelenerek tokat attı. Tartışma videonun sona ermesinin ardından da devam etti ve iki kardeş arasında fiziksel bir mücadele yaşandığı görüldü.

28.12.2023 - 10:57,  Güncelleme: 11:11
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Khloe Kardashian, tatlı ekmek yaparken kız kardeşi Kylie'ye yüzüne tokat atıp küfür etti. Olay, Kylie'nin Instagram Hikayesi'nde paylaşıldı. Video, kavga sonrası fiziksel mücadeleyi gösterdi

43 yaşındaki Khloe Kardashian, Noel sabahı kız kardeşleri Kendall ve diğer aile üyeleriyle birlikte tatlı ekmek yaparken gerçekleşen olay sonrasında Kylie'nin yüzüne tokat attı ve ona ciddi bir şekilde küfür etti. Bu gerilim anları, Kylie'nin Instagram Hikayesi'nde takipçileriyle paylaşıldı.

Kamera ocakta odaklıyken arka planda Khloe ve Kylie'nin arasında başlayan tartışmanın yükseldiği duyuldu. Güzellik milyarderi, Khloe'yi "mızıkçı" olarak adlandırınca, Khloe öfkelenip hemen kardeşinin yüzüne tokat attı ve küfürler savurdu. Video sona erdikten sonra kavga bitmedi, bir sonraki videoda iki kardeş arasında fiziksel bir mücadele yaşandığı açıkça görüldü.

Noel pijamalarıyla mutfakta duran bu iki kardeş arasındaki gerilimli anlarda Khloe, "Sen gerçekten lanet birisin!" diye bağırdı ve ardından Kylie'nin yüzüne bir tokat daha attı.

Khloe Kardashian, Noel sabahı tartıştığı kız kardeşi Kylie'ye tokat attı
Khloe Kardashian, Noel sabahı tartıştığı kız kardeşi Kylie'ye tokat attı
Khloe Kardashian, Noel sabahı tartıştığı kız kardeşi Kylie'ye tokat attı
Khloe Kardashian, Noel sabahı tartıştığı kız kardeşi Kylie\'ye tokat attı
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Son Dakika Magazin Khloe Kardashian, Noel sabahı tartıştığı kız kardeşi Kylie'ye tokat attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Khloe Kardashian, Noel sabahı tartıştığı kız kardeşi Kylie'ye tokat attı - Son Dakika
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