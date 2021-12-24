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Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün; Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutar - Son Dakika

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün; Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutar

24.12.2021 13:29

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alan Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümünde Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutmaktadır.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rauf'un yakalanışı, herkesin aklına Cengiz Topel'i getirir. Şimdi hem Ankara'nın hem de Lefkoşa'daki herkesin ilk hedefi Rauf'u sağ salim alabilmektir. Ankaralı ise canını hiçe sayarak Samson ve ordusuna rağmen denizden Kıbrıs'a çıkmaya çalışmaktadır. Zifir ile Ankaralı tekrar buluşmaya çalışırken Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutmaktadır.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Salahi ve Meliha'nın ölümü Kemal ve Ankaralı'yı derinden sarsar. Ankaralı, Rauf'ın Kıbrıs'a yapacağı kaçak ve tehlikeli seyahati organize eder. Ameliyat olmak üzere Ankara'ya dönecekken yeni bir görevle karşılaşır. Ankaralı için Kıbrıs yolları tekrar görünmüştür. Ancak bu seyahat beklendiğinden

zorlu geçer. Rauf ise her şeyin sonunda Yüzbaşı Cengiz'i hatırlatan bir sonla Rumlar tarafından ele geçirilip aynı kaderi mi yaşayacaktır?

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Kıbrıs Zafere Doğru, Magazin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün; Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutar - Son Dakika
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