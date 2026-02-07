Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı - Son Dakika
Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı

Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı
07.02.2026 00:09
Dünyaca ünlü reality yıldızı Kim Kardashian ile Formula 1 efsanesi Lewis Hamilton arasındaki aşk iddiaları, Paris ve İngiltere'de çekilen gizli fotoğraflarla kesinleşti. Yıllardır dost olan ikilinin ''arkadaşlıktan aşka'' uzanan hikayesi, haftanın en çok konuşulan magazin olayı oldu.

Dünyaca ünlü reality yıldızı Kim Kardashian ile Formula 1 pilotu Lewis Hamilton arasındaki aşk iddiaları, Paris ve İngiltere'de çekilen yeni görüntülerle yeniden alevlendi. Yıllardır arkadaş oldukları bilinen ikilinin, son dönemde artan yakınlığı magazin dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

PARİS'TE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

İddialara göre ikili, 2 Şubat 2026 tarihinde Paris'te lüks bir otelde görüntülendi. Aynı siyah SUV araçla otele geldikleri öne sürülen Kardashian ve Hamilton'ın, dikkat çekmemek için girişte farklı kapıları ve zaman aralığını tercih ettiği belirtildi. Görüntülerin TMZ tarafından yayımlanması, iddiaları güçlendirdi.

Kim Kardashian'ın Paris gecelerinde yaptığı şık ve iddialı paylaşımlar ile Eyfel Kulesi manzaralı kareleri de sosyal medyada "aşk şehrinde romantik bir kaçamak" yorumlarına neden oldu.

Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı

İNGİLTERE'DE 120 BİN STERLİNLİK GİZLİ HAFTA SONU İDDİASI

Paris yolculuğu öncesinde çiftin, İngiltere'nin kırsal bölgesi Cotswolds'da bulunan ultra lüks Estelle Manor'da vakit geçirdiği ileri sürüldü. Magazin kulislerine yansıyan bilgilere göre, Kim Kardashian özel jetiyle Oxford'a indi, Lewis Hamilton ise Londra'dan helikopterle otele geçti. Spa, özel yemekler ve çift masajı gibi hizmetlerin kullanıldığı hafta sonu kaçamağının maliyetinin yaklaşık 120 bin sterlin olduğu tahmin ediliyor.

ARKADAŞLIKTAN ÖTE

Yaklaşık 10 yıldır tanıştıkları bilinen Kardashian ve Hamilton'ın, ilk kez Aspen'deki 2024 yılbaşı partisinde yakınlaştıkları öne sürülmüş, ancak bugüne kadar taraflar ilişkileriyle ilgili "sadece arkadaşız" açıklaması yapmıştı. Son dönemde artan birlikte görüntülenme ve paylaşımlar ise bu söylemin sorgulanmasına neden oldu.

Yakın çevrelerinden sızan bilgilere göre, ikilinin artık daha sık bir araya geldiği ve yoğun iş programlarını birbirlerine göre ayarlamaya başladığı konuşuluyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Tüm iddialara rağmen Kim Kardashian ve Lewis Hamilton cephesinden şu ana kadar ilişkiyi doğrulayan ya da yalanlayan resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak ortaya çıkan görüntüler ve kulis bilgileri, magazin dünyasında "yeni bir ünlü çift" tartışmasını şimdiden başlatmış durumda.

