Kim Kardashian mide sıkılaştırma ameliyatı oldu - Son Dakika
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Kim Kardashian mide sıkılaştırma ameliyatı oldu

05.08.2022 09:43

Morpheus8 seansı alan ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, yer yer kırmızılık olduğu anlaşılan karnının bir fotoğrafını yayınladı ve prosedürün 'acı verici' olmasına rağmen buna değer olduğu notunu düştü.

Morpheus8 seansı alan ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, yer yer kırmızılık olduğu anlaşılan karnının bir fotoğrafını yayınladı ve prosedürün 'acı verici' olmasına rağmen buna değer olduğu notunu düştü.

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Kaynak: DailyMotion.com

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kim Kardashian mide sıkılaştırma ameliyatı oldu - Son Dakika

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