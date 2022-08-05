Kim Kardashian mide sıkılaştırma ameliyatı oldu

Morpheus8 seansı alan ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, yer yer kırmızılık olduğu anlaşılan karnının bir fotoğrafını yayınladı ve prosedürün 'acı verici' olmasına rağmen buna değer olduğu notunu düştü.

Kaynak: DailyMotion.com

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