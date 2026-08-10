Kim Kardashian’ın lüks evinde akılalmaz olay! Sonrası şaşırttı - Son Dakika
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Kim Kardashian’ın lüks evinde akılalmaz olay! Sonrası şaşırttı

Kim Kardashian’ın lüks evinde akılalmaz olay! Sonrası şaşırttı
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Kim Kardashian’ın Kaliforniya’daki lüks malikanesine giren şüpheli, evden bazı eşyaları aldıktan sonra çalışanlardan birine ait aracı da çalarak kaçmaya çalıştı. Kardashian ve çocuklarının olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın Kaliforniya’nın Hidden Hills bölgesindeki 60 milyon dolarlık malikanesinde hırsızlık paniği yaşandı. Pazar günü öğleden sonra mülke izinsiz girildiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

HIRSIZIN YAPTIĞI ŞAŞKINA ÇEVIRDI

Polis ekipleri, malikanenin içerisinde bir erkek şüpheliyle karşılaştı. Şüphelinin mülkten bazı kişisel eşyaları aldığı, ardından Kardashian’ın çalışanlarından birine ait otomobili de çalarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı belirtildi.

Çaldığı araçla mahallede dolaşan şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARDASHIAN VE ÇOCUKLARI EVDE DEĞILDI

Olay sırasında Kim Kardashian ve dört çocuğunun malikanede bulunmadığı öğrenildi. Evde devam eden kapsamlı tadilat çalışmaları nedeniyle Kardashian ve ailesinin bir süredir yakındaki kiralık bir evde kaldığı belirtildi.

Kim Kardashian ve eski eşi Kanye West tarafından 2014 yılında 20 milyon dolara satın alınan malikane, 2017’de gerçekleştirilen yenilemenin ardından ailenin kullanımına açılmıştı. Lüks mülkün günümüzdeki değerinin 60 milyon doların üzerinde olduğu ifade ediliyor.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Son Dakika Magazin Kim Kardashian’ın lüks evinde akılalmaz olay! Sonrası şaşırttı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Eko Set Eko Set:
    Dedim bu başlığın altından normalde bisey çıkacak. Dediğim gibi oldu ve normal bir olay!!! Akıl almaz olay deyip sayfa tıklansin istiyonuz. Sırf bunu yazmak için girdim. Akıl almaz olay ne acaba , biseymi kaçırdık ??? 6 0 Yanıtla
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