Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtıran kişi, yarışmadan çekildi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam heyecanlı bir bölümüyle ekrana geldi. Geçtiğimiz hafta sorulara doğru cevaplar vererek 500 bin TL'yi garantileyen Ahmet Talha Dağlı, dün akşam 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Doğru cevaptan emin olamayan Dağlı, yarışmadan çekildi.

500 BİN TL'LİK SORUYA DOĞRU CEVAP VERDİ

Rabia Birsen Güvercin'in 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazandığı Kim Milyoner Olmak İster'de ödül 5 milyon TL'ye çıkarıldı. Geçtiğimiz hafta yarışmaya katılan Ahmet Talha Dağlı isimli yarışmacı, sorulara doğru cevaplar vererek 500 bin TL'yi garantiledi.

1 MİLYON TL'LİK SORUDA YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Dağlı, dün akşam yeni bölümü yayınlanan yarışmada 5 milyon TL'lik büyük ödül için yarıştı. 1 milyon TL'lik soruyu açtıran Dağlı'ya "1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?" sorusu soruldu. Ahmet Talha Dağlı, 1 Milyonluk sorunun cevabından emin olamadığını söyleyerek yarışmadan çekildi.

500.000 TL ödülün sahibi olan Dağlı, soruyu cevaplasaydı Osmanlı Devleti cevabını vereceğini söyledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun verdiği tepki üzerine sorunun cevabı Osmanlı Devleti olduğunu söyledi.