Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doğu Demirkol'un çok konuşulan telefon jokerleri - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doğu Demirkol'un çok konuşulan telefon jokerleri

Geniş Video İzle

Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programında birçok ünlü isim yer alacak. Oyuncu Doğu Demirkol da sorulara doğru yanıt verebilmek için ter dökecek. Yarışmanın fragmanı yayınlanırken, Demirkol'un telefon jokerinde yer alan isimlerin de ekrana yansıması sosyal medyada çok konuşuldu. O anlara ''Bu jokerler kaybettirmez'' yorumları yapıldı.

31.12.2024 07:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı, yılbaşı özel bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Ünlü isimlerin yarışacağı özel bölümde oyuncu Doğu Demirkol da yer aldı.

JOKERLERİ ÇOK KONUŞULDU

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılar gibi ünlü isimler de jokerleriyle koltuktaki yerini aldı. Demirkol'un ise tercih ettiği jokerler sosyal medyada olay oldu. Ünlü isim Türkiye'nin önemli yönetmenleri Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan'ı telefon jokeri olarak kullandı. O anlara "Bu jokerler kaybettirmez" yorumları yapıldı.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doğu Demirkol'un çok konuşulan telefon jokerleri

Öte yandan programda, Ceza, Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz, Ziynet Sali, Betül Demir gibi isimler de yer alacak.

Kim Milyoner Olmak İster\'e katılan Doğu Demirkol\'un çok konuşulan telefon jokerleri

Doğu Demirkol, Televizyon, Ünlüler, Yılbaşı, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doğu Demirkol'un çok konuşulan telefon jokerleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • poyraz can:
    artık bilgi programı değil show programı oldu 12 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 01:08:00. #1.13#
SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doğu Demirkol'un çok konuşulan telefon jokerleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.