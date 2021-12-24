Kırmızı Oda'da bugün; Toplumda bir şey değişmediyse hepimize yazıklar olsun

"KIRMIZI ODA"DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Kırmızı Oda dizisi 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan 57. bölüm fragmanında; Dara ve Doktor Hanım'ın konuşmalarına şahit oluyoruz. Dara, Doktor Hanım'a 'insan bir kere soldu mu, tekrar çiçek açar mı?' diye soruyor.

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda izleyiciyi büyülemeye devam ediyor. Reyting rekortmeni dizinin yeni bölüm tanıtımı da yayınlandı.

Hayatın içinde bugüne kadar konuşulmamış, konuşulamamış ne varsa Kırmızı Oda'da ortaya çıkıyor. İnsan hayatının en derin sırları Kırmızı Oda'da anlatılıyor.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kliniğe ilk olarak Keklik geliyor. Keklik, annesinin Bayram'la evlendiğini ve bir kardeşinin olduğunu anlatıyor. Firuzan, Bayram'la birlikte yaşamaya başlıyor. Hamile olduğunu öğrenince Bayram Firuzan'la resim nikahla evleniyor. Keklik, kardeşini çok kıskanıyor. Hatta onu öldürmek dahi istiyor. Ama yapamıyor.

Firuzan, pavyona bebek biraz büyüyünce geri dönmesi gerektiğini Bayram'a anlatamıyor. Bayram durumu öğrenince Firuzan'la birlikte başka şehre kaçmak istiyor. Ama onlar hazırlanırken Firuzan'ın patronu gelip onlara engel oluyor. Bayram'ı adamlarına dövdürüp Firuzan'ı alıp pavyona götürüyor.

Ertesi gün Bayram, erkenden kalkıp Şeref'i alıp gidiyor. Keklik, onu görüp annesine haber veriyor. Firuzan, Bayram'ın peşinden koşup ondan bebeğini almak istiyor. İkili tartışırken Şeref'in olduğu bebek arabası merdivenlerden aşağı yuvarlanıyor. Şeref, o kazadan sağ kurtuluyor. Ancak, sakat kalıyor.

Daha sonra kliniğe Pembe geliyor. Pembe, Deli Göz İsmail'le apar topar evlendirildiğini anlatmaya başlıyor. Gerçekten deli olan İsmail, ilk günden Pembe'ye işkence yapmaya başlıyor. Onun pencereden kafasını bile uzatmasını engelliyor. Üzerinden kapıyı kilitleyip işe gidiyor.

Pembe, annesiyle babasının eve yemeğe geldiklerinde annesine, kendisini İsmail'in elinden kurtarmalarını, onun gerçekten deli olduğunu söylüyor. Annesi, Pembe'den idare etmesini istiyor. İsmail'in davranışlarından onlarda onun deli olduğunu anlıyor. Bir gün, komşu gelip Pembe'ye kocasının hastaneye kaldırıldığını, kahvede bir kavgaya karıştığını söylüyor.

Pembe, çilingirin gelmesiyle dışarı çıkabiliyor. İsmail, hastaneye götürülürken yolda ölüyor. Pembe, onun öldüğüne hiç üzülmüyor. Daha sonra Dara geliyor. Dara, abisinin ölmeden önceki zamanlarını anlatıyor. Abisi öldükten sonra annesinin onu değil kendisini toprağa gömdüğünü anlatıyor.

Bir türlü annesiyle yakınlaşamayan Dara, hala neden annesinin kendisini sevmediğini anlamaya çalışıyor. Doktor hanım Dara'ya, ilaç yazıyor ve verdiği ilacı ondan düzenli kullanmasını istiyor.