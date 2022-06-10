Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin bebekleri Kurt Efe ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin bebekleri Kurt Efe ilk kez görüntülendi

10.06.2022 12:45

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, nisan ayında doğan ilk oğulları Kurt Efe ile tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı. Tatlıtuğ'un "Yüz hatları annesin benziyor" dediği oğlu Kurt Efe de ilk kez kameralar tarafından görüntülendi.

2016 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un nisan ayında ilk bebekleri dünyaya geldi. Bebeklerini gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden çift, yakın arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'a gitti.

ÜNLÜ İSİMLER BİR ARAYA GELDİ

Habertürk'te yer alan habere göre, futbolcu Mehmet Topal ve Gökhan Töre ile oyuncu Burak Yamantürk ve eşi Özge Özpirinçci, önceki gün dostları Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin Bodrum'daki evlerinin plajında görüntülendi. Tatil sezonunu açan ünlü isimler, güneş ve denizin tadını çıkardı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebekleri ilk kez görüntülendi

KURT EFE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, Kurt Efe'nin sarışın olduğunu ve yüz hatlarının annesine benzediğini söyledi .Ünlü çiftinin gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiği bebekleri ilk kez annesinin kucağında görüntülendi. Kıvanç Tatlıtuğ, denizden çıkar çıkmaz soluğu Kurt Efe'nin yanında aldı. Oğluyla ilgilenen ünlü oyuncu, objektiflere takıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebekleri ilk kez görüntülendi

KAMERALARI GÖRÜNCE ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Çiçeği burnunda babalar Kıvanç Tatlıtuğ ile Burak Yamantürk, iskelede kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebekleri ilk kez görüntülendi
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebekleri ilk kez görüntülendi
Evladı Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ: Yüz hatları annesine benziyor
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Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin bebekleri Kurt Efe ilk kez görüntülendi - Son Dakika


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