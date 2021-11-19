Kıvanç Tatlıtuğ: Çok güzel bir duygu, ismini henüz düşünmedik

2016 yılında yurt dışında nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer çifti şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. İlk kez baba olacak olmanın mutluluğunu yaşayan Tatlıtuğ, duygularını dile getirdi.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, muhabirlerin "Baba olacağınızı öğrendiğinizde ne hissetiniz?" sorusuna "Çok mutlu olduk. Bu güzel duygumuzu paylaşan sizler başta olmak üzere; tanıdığımız-tanımadığımız herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu. Çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin" cevabını verdi.

"CİNSİYET ÖNEMLİ DEĞİL"

Cinsiyet ve isim konusundan da bahseden Tatlıtuğ, "Bu konuda çok yeniyiz. Süreci gözlemleyerek öğreniyoruz. Önce sağlıklı olsun ve sağlıklı gelsin. Cinsiyeti bizim önceliğimiz olmadığı için ismi konusunda da hiç konuşmadık" dedi.

Bugün TV8 ekranında yayınlanan 2. Sayfa programında ünlü çiftin erkek bebeği olacağı açıklandı.