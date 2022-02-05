Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfak halleri sosyal medyayı salladı! Hamile eşi Başak Dizer'den yorum gecikmedi

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz haftalarda baba olacağını öğrendi. Eşi Başak Dizer ile ilk bebeklerini kucağına almak için gün sayan Tatlıtuğ, bu süreçte aşçılık eğitimi aldı.

MUTFAKTA HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Profesyonel aşçılık eğitiminde dördüncü ayını tamamlamak üzere olan Kıvanç Tatlıtuğ, hünerlerini sergilemek için tezgah başına geçti. Yemek ve tatlı yapmaya ilgisi olan oyuncu, elmalı tatlı yaptı. Bu anları da 3,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, "Elmali Strudel. Profesyonel aşçılık eğitiminde bana çok değerli bilgiler öğreten tüm şeflerime teşekkür ederim" notunu yazdı.

İLK YORUM EŞİNDEN GELDİ

İlk bebeğine hamile olan modacı Başak Dizer ise eşinin paylaşımına sessiz kalamayarak "Şekerci mi baban senin?" yorumunu yaptı. Dizer'in yorumu kısa sürede binlerce beğeni alırken Tatlıtuğ'un videosu da 800 bine yakın görüntülenmeye ulaştı.