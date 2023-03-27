Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolü nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Evrim Alasya'dan açıklama geldi: Ben Kıvılcım değilim

"150 bin oyu olan HÜDA PAR'ın size ne gibi katkısı olacak?"

Kadına şiddet ve zorla evlendirilme sahneleriyle gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti'nin cuma günü yayınlanan bölümünde oruç ve içki sahnesi dikkat çekti. Oruç açılan restoran içki servisi yapılmasına tepki gösteren adama karşılık veren Kıvılcım, "İsteyen içki içsin isteyen çay içsin. Bundan rahatsız olan varsa da gitsin orucunu evde açıversin. Burası laik bir ülke ve bunun için bu halk çok mücadele verdi. İstanbul turist akınına uğrayan bir yer" yanıtını veriyor.

"BEN KIVILCIM DEĞİLİM"

Dizide Kıvılcım karakterini oynayan Evrim Alasya'nın bu sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Tepkilerin hedefi olan ve yorum yağmuruna tutulan Alasya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sitem ederek "Arkadaşlar ben Kıvılcım değilim" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, cuma akşamı 20. bölümüyle ekrana geldi. Kıvılcım, Ömer'in arkadaşlarıyla birlikte iftar yemeğine çıktı. Yan masada içki içilen bir mekanda oturan Ömer'in erkek arkadaşı "Biz buraya iftar gelmişiz sizin bu yaptığınız yakışıyor mu? Biz burada oruç açıyoruz siz orada içki servisi yapıyorsunuz. Turist dahi olsa burada alkol yok diyeceksiniz. Biraz saygı ya" diyerek tepki gösteriyor.

Aynı masada oturan Kıvılcım ise "Yan masada içki içilmesi niye bu kadar rahatsız etti? İsteyen içki içsin isteyen çay içsin. Bundan rahatsız olan varsa da gitsin orucunu evde açıversin. Burası laik bir ülke ve bunun için bu halk çok mücadele verdi. İstanbul turist akınına uğrayan bir yer" yanıtını veriyor.