Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolü nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Evrim Alasya'dan açıklama geldi: Ben Kıvılcım değilim - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolü nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Evrim Alasya'dan açıklama geldi: Ben Kıvılcım değilim

27.03.2023 13:25

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümündeki bir sahnede Evrim Alasya'nın oynadığı Kıvılcım, iftar yapılan restoranda yan masadakilerin içki içmesine tepki gösteren adama, "Burası laik bir ülke ve bunun için bu halk çok mücadele verdi" dedi. Bu sahneden dolayı tepki çeken ve sosyal medyada gündem olan Alasya, "Arkadaşlar ben Kıvılcım değilim" diyerek sitemini dile getirdi.

Kadına şiddet ve zorla evlendirilme sahneleriyle gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti'nin cuma günü yayınlanan bölümünde oruç ve içki sahnesi dikkat çekti. Oruç açılan restoran içki servisi yapılmasına tepki gösteren adama karşılık veren Kıvılcım, "İsteyen içki içsin isteyen çay içsin. Bundan rahatsız olan varsa da gitsin orucunu evde açıversin. Burası laik bir ülke ve bunun için bu halk çok mücadele verdi. İstanbul turist akınına uğrayan bir yer" yanıtını veriyor.

"BEN KIVILCIM DEĞİLİM"

Dizide Kıvılcım karakterini oynayan Evrim Alasya'nın bu sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Tepkilerin hedefi olan ve yorum yağmuruna tutulan Alasya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sitem ederek "Arkadaşlar ben Kıvılcım değilim" ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti'ndeki rolünden dolayı eleştirilen Evrim Alasya isyan etti: Ben Kıvılcım değilim

NE OLDU?

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, cuma akşamı 20. bölümüyle ekrana geldi. Kıvılcım, Ömer'in arkadaşlarıyla birlikte iftar yemeğine çıktı. Yan masada içki içilen bir mekanda oturan Ömer'in erkek arkadaşı "Biz buraya iftar gelmişiz sizin bu yaptığınız yakışıyor mu? Biz burada oruç açıyoruz siz orada içki servisi yapıyorsunuz. Turist dahi olsa burada alkol yok diyeceksiniz. Biraz saygı ya" diyerek tepki gösteriyor.

Kızılcık Şerbeti'ndeki rolünden dolayı eleştirilen Evrim Alasya isyan etti: Ben Kıvılcım değilim

Aynı masada oturan Kıvılcım ise "Yan masada içki içilmesi niye bu kadar rahatsız etti? İsteyen içki içsin isteyen çay içsin. Bundan rahatsız olan varsa da gitsin orucunu evde açıversin. Burası laik bir ülke ve bunun için bu halk çok mücadele verdi. İstanbul turist akınına uğrayan bir yer" yanıtını veriyor.

Kızılcık Şerbeti'ndeki rolünden dolayı eleştirilen Evrim Alasya isyan etti: Ben Kıvılcım değilim
Kızılcık Şerbeti'ndeki rolünden dolayı eleştirilen Evrim Alasya isyan etti: Ben Kıvılcım değilim
Kızılcık Şerbeti'nde "içki" sahnesi izleyicilerden büyük tepki aldı
YORUMLAR
500
Kızılcık Şerbeti'ndeki rolünden dolayı eleştirilen Evrim Alasya isyan etti: Ben Kıvılcım değilim Kızılcık Şerbeti'ndeki rolünden dolayı eleştirilen Evrim Alasya isyan etti: Ben Kıvılcım değilim Evrim Alasya, havaalanındaki simidin fiyatına isyan etti! Evrim Alasya, havaalanındaki simidin fiyatına isyan etti!

Evrim Alasya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolü nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Evrim Alasya'dan açıklama geldi: Ben Kıvılcım değilim - Son Dakika


Son Dakika
14:58 İmzalarda son saatler! Doğu Perinçek'in adaylığı hayale döndü
14:52 İmza yarışında son saatler! Doğu Perinçek'in adaylığı artık mucizelere kaldı
14:49 Amatör Lig bildiğiniz gibi! Polis araya girmese birbirlerini öldüreceklerdi
14:50 İYİ Parti, Erdoğan'ın adaylığına 3. defa itirazda bulunacak
14:44 İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez adaylığına itiraz edecek
14:43 Kızılcık Şerbeti'nde nefes kesen fragman! Nursema ve Umut dudak dudağa
14:31 Fenerbahçe ve Zenit arasında büyük bir anlaşmaya imza atıldı
14:25 İmzalar resmen atıldı! Fenerbahçe ile Zenit arasında dev anlaşma
14:20 Bakanlık, EYT'lilere müjdeyi verdi: Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden yararlanacaklar
14:22 Aktris dizisinden ilk fotoğraflar! Pınar Deniz'in pozları gündem yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2023 15:05:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolü nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Evrim Alasya'dan açıklama geldi: Ben Kıvılcım değilim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement