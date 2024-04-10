Kızılcık Şerbeti Dizisinin Oyuncuları Cannes\'a Gitti

Fallout Dizisi Yayın Tarihi Erken Çekildi

Amazon'un heyecanla beklenen Fallout dizisi için beklenmedik bir sürpriz yaşandı. Dizinin yayın tarihi, ani bir kararla başta 12 Nisan olarak belirlenenden daha erkene çekildi. Fallout dizisi, 10 Nisan'da izleyicilerle buluşacak. Tarih değişikliği, The Ghoul karakterini canlandıran Walton Goggins'in yer aldığı bir video ile duyuruldu. Prime abonesi olmayanlar için de bir sürpriz var, dizinin ilk bölümü Twitch yayıncılarının kanallarında da izlenebilecek. Fallout dizisi, Bethesda'nın efsanevi video oyun serisinin hayranları arasında büyük bir heyecan uyandırdı.