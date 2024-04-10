Kızılcık Şerbeti Dizisinin Oyuncuları Cannes'a Gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Kızılcık Şerbeti Dizisinin Oyuncuları Cannes'a Gitti

Kızılcık Şerbeti Dizisinin Oyuncuları Cannes\'a Gitti

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları Cannes'a gitti. Dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek, Cannes'da pembe pul işlemeli mini bir elbise ve babet tercih etti. Civelik'in kombini takipçileri tarafından beğenilmedi.

10.04.2024 08:13  Güncelleme: 08:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarısı dünya çapında konuşulan dizinin oyuncuları Cannes'a gitti. Feyza Civelik'in Cannes kombini ise dikkat çekti.

HİÇ BEĞENİLMEDİ

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Melis Civelek'in kızı olan ve dizide Nilay rolüyle dikkatleri üzerine çeken Feyza Civelek, Cannes'da pembe pul işlemeli mini bir elbise ve babet tercih etti. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Civelik'in kombini takipçileri tarafından hiç beğenilmedi.

Geçtiğimiz günlerde dizideki rolüyle ilgili konuşan Feyza Civelek, Nilay'ın tesettürden çıkacağını söylemişti.

Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da! Feyza Civelek'in kombini alay konusu oldu
Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da! Feyza Civelek'in kombini alay konusu oldu
Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da! Feyza Civelek'in kombini alay konusu oldu
Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da! Feyza Civelek'in kombini alay konusu oldu
Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da! Feyza Civelek'in kombini alay konusu oldu
Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da! Feyza Civelek'in kombini alay konusu oldu

Ceren Yalazoğlu Karakoç, Ahmet Mümtaz Taylan, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Feyza Civelek, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Magazin, Moda, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti Dizisinin Oyuncuları Cannes'a Gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tolga Karel, beşinci kez baba oluyor
    07:40 Tolga Karel, beşinci kez baba oluyor

    Yıllar önce oyunculuğu bırakarak evlenerek yurtdışına yerleşen Tolga Karel, 5. kez baba oluyor. Çiftin 5. çocukları da kız olacak.

  • Fallout Dizisi Yayın Tarihi Erken Çekildi
    23:09 Fallout Dizisi Yayın Tarihi Erken Çekildi

    Amazon'un heyecanla beklenen Fallout dizisi için beklenmedik bir sürpriz yaşandı. Dizinin yayın tarihi, ani bir kararla başta 12 Nisan olarak belirlenenden daha erkene çekildi. Fallout dizisi, 10 Nisan'da izleyicilerle buluşacak. Tarih değişikliği, The Ghoul karakterini canlandıran Walton Goggins'in yer aldığı bir video ile duyuruldu. Prime abonesi olmayanlar için de bir sürpriz var, dizinin ilk bölümü Twitch yayıncılarının kanallarında da izlenebilecek. Fallout dizisi, Bethesda'nın efsanevi video oyun serisinin hayranları arasında büyük bir heyecan uyandırdı.

  • Depremde bağlamasını kaybeden sanatçıya yeni bağlama hediye edildi
    17:09 Depremde bağlamasını kaybeden sanatçıya yeni bağlama hediye edildi

    6 Şubat depreminde evini ve bağlamasını kaybeden Türk Halk müziği sanatçısı Sebahattin Sel'e, MESAM tarafından yeni bir bağlama hediye edildi. MESAM Yönetimi tarafından takdim edilen bağlama ile Sel'in müzik faaliyetlerine devam etmesi sağlanacak.

  • Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
    15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi

    Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, daha önce helikopterin önünde poz verdiği Ali Koç ile bir araya geldi. Koç ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Cavadzade, "Ben helikopterini çağırdım, ama Başkan nazik adam kendi de geldi" notuyla dikkat çekti.

  • Ege, müzik sektörünü eleştirdi
    15:10 Ege, müzik sektörünü eleştirdi

    Ege, müzik sektörünün değiştiğini ancak hala arabesk müziğin etkisinde olduğunu söyledi. Müzik endüstrisinin temelinde hala arabesk olduğunu belirten Ege, Türkiye'deki en büyük müzikal problem olarak bunu gördüğünü ifade etti. Ayrıca, Ege'nin yeni çalışmalarını okur severlerle buluşturacağı ve 2025 yılında bir plak çıkarmayı planladığı da belirtildi.

  • İBB Şehir Tiyatroları... BAYRAM HAFTASINDA 16 OYUNLA SEYİRCİ KARŞISINDA!
    15:09 İBB Şehir Tiyatroları... BAYRAM HAFTASINDA 16 OYUNLA SEYİRCİ KARŞISINDA!

    Bayramın heyecanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyunlarıyla yaşanıyor. Bu hafta sahnelenecek 16 oyunumuz seyircimizle buluşmak için gün sayıyor.

  • Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı
    14:57 Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı

    Başarılı oyuncu Buket Dereoğlu, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Dereoğlu, özel hayatından bahsederek Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı. İlk evliliğini genç yaşta yaptığını ve beceremediğini söyleyen Dereoğlu, boşanma sürecinin hızlı olduğunu ve anlaşmalı olarak ayrıldıklarını belirtti.

  • 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı
    14:25 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı

    2 yıldır kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı. Bir görüntüde Yılmaz'ın sevgilisine sıkı sıkı sarılarak dudağından öptüğü de görüldü.

  • Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında güncel bilgiler
    13:51 Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında güncel bilgiler

    Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Alço'nun eşi ise sevenlerinden dua istedi.

  • Nuri Alço Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altında
    13:13 Nuri Alço Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altında

    73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço, Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyor. Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun tedavi sürecinin devam ettiğini ve sağlık sorunlarının stabil seyrettiğini açıkladı. Alço'nun eşi Burcu Alço ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek dualarını eksik etmemelerini istedi.

  • Survivor'dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı
    13:07 Survivor'dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı

    Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde Survivor All Star'dan elenen ve sonrasında ortalıktan kaybolan Poyraz'dan video geldi. Günlerdir Dominik'te olan Poyraz, ''Spor ve rekabetin doğası budur, paketlemek de vardır o pakete girmek de, bu sefer de bu pakete giren ben oldum'' dedi.


08:11 Sakarya’da mal paylaşımı tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı Sakarya'da mal paylaşımı tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı
00:27 Uğur Dündar’ın yalanladığı ’’TRT Genel Müdürü’’ iddiası Tarık Akan’ın kitabında ortaya çıktı Uğur Dündar'ın yalanladığı ''TRT Genel Müdürü'' iddiası Tarık Akan'ın kitabında ortaya çıktı
21:15 ’’İsrail’in jet yakıtları Türkiye’den gidiyor’’ iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama ''İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor'' iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi
18:54 Yeniden Refah lideri Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’İsrail’’ çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu’nun eş başkanlığı görevini iade etsin Yeniden Refah lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''İsrail'' çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun eş başkanlığı görevini iade etsin
07:40 Tolga Karel, beşinci kez baba oluyor Tolga Karel, beşinci kez baba oluyor
00:42 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduğunu biliyorum ama delilim yok Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduğunu biliyorum ama delilim yok
00:12 Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı’na sızdı Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı'na sızdı
22:52 Bakan Bolat’tan, ’’İsrail’e yeni yaptırımlar gelir mi’’ sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır Bakan Bolat'tan, ''İsrail'e yeni yaptırımlar gelir mi?'' sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır
22:32 Pençe-Kilit Operasyonu’nda 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu
21:15 Hamas, Gazze’de İsrail askerlerini gafil avladı Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı
20:32 Uğur Dündar’dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek yanıt Uğur Dündar'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek yanıt
19:00 CHP’de ’’Esenyurt’’ çatlağı Eski başkan ’’İşçi kıyımı yapıldı’’ deyip yerine gelen ismi topa tuttu CHP'de ''Esenyurt'' çatlağı! Eski başkan ''İşçi kıyımı yapıldı'' deyip yerine gelen ismi topa tuttu
17:59 İrlanda’da Simon Harris, ülkenin yeni başbakanı seçildi İrlanda'da Simon Harris, ülkenin yeni başbakanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 08:24:22. #1.12#
SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti Dizisinin Oyuncuları Cannes'a Gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement