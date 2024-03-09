Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran sahne! Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran sahne! Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi

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Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti'nin son sahnesinde Çimen, yasak aşk yaşadığı evli ve iki çocuk babası Gökhan ile imam nikahıyla evlendi. Ailesine evlilik haberini vermek için eve gelen Çimen'in tesettüre girmesi herkesi ağzını açık bıraktı.

09.03.2024 08:20  Güncelleme: 08:25
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Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölüme Çimen'in ani evliliği damga vurdu.

Bir süredir kendisinden yaşça büyük iş insanı Gökhan'la aşk yaşayan Çimen, sevgilisinin evli ve iki çocuklu olduğunu öğrendi. Çimen'in Gökhan'ın eşine giderek yaşananları anlatması aileyi karıştırdı. Babasından azar işiten ve tokat yiyen Gökhan, ailesinin isteği üzerine Çimen ile imam nikahıyla evlenmek için harekete geçti. Gökhan'ın "Eşimden boşanacağım ama görüşmemiz için imam nikahı kıymamız lazım" demesine inan Çimen, teklifi kabul etti. Gökhan ile imam nikahıyla evlenen Çimen, sevdiği adam için bir de tesettüre girdi. Ailesine evlilik haberini vermek için eve gelen Çimen'in tesettüre girdiğini gören Doğa, Kıvılcım ve Sönmez Hanım'ın ağzı açık kaldı.

Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran sahne! Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi
Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran sahne! Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi
Kızılcık Şerbeti\'ne damga vuran sahne! Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi

Kızılcık Şerbeti, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran sahne! Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi - Son Dakika

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