Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölüme Çimen'in ani evliliği damga vurdu.
Bir süredir kendisinden yaşça büyük iş insanı Gökhan'la aşk yaşayan Çimen, sevgilisinin evli ve iki çocuklu olduğunu öğrendi. Çimen'in Gökhan'ın eşine giderek yaşananları anlatması aileyi karıştırdı. Babasından azar işiten ve tokat yiyen Gökhan, ailesinin isteği üzerine Çimen ile imam nikahıyla evlenmek için harekete geçti. Gökhan'ın "Eşimden boşanacağım ama görüşmemiz için imam nikahı kıymamız lazım" demesine inan Çimen, teklifi kabul etti. Gökhan ile imam nikahıyla evlenen Çimen, sevdiği adam için bir de tesettüre girdi. Ailesine evlilik haberini vermek için eve gelen Çimen'in tesettüre girdiğini gören Doğa, Kıvılcım ve Sönmez Hanım'ın ağzı açık kaldı.
Son Dakika › Magazin › Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran sahne! Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Aydınlıları sevilen sanatçı Melek Mosso ile buluşturdu. Mosso, en sevilen şarkılarını seslendirip kendisini Aydınlılarla buluşturduğu için Çerçioğlu'na teşekkür etti.
Bahar dizisinde başrol oynayan ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi olan Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Show Ana Haber'e çıkarak kadınların eşit hak ile fırsatlara sahip olduğu bir toplum inşa etmek için kampanya başlattı.
Murat Soner, Türkiye'de popüler bir YouTube içerik üreticisi ve dizi/film eleştirmeni olarak tanınıyor. Samsun kökenli olan Soner, İstanbul'da doğmuş ve burada yaşıyor, ayrıca evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Medya kariyeri boyunca radyo programcılığı ve seslendirme alanlarında çalışan Soner, YouTube'daki içerikleriyle daha geniş kitlelere ulaşmış ve özellikle Türk televizyon dizileri üzerine yaptığı esprili eleştirilerle tanınmıştır.
Samsun'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi kadın çalışanlarından oluşan kadınlar korosu, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Türk halk müziği konseri düzenledi. Konserde seslendirilen türküler büyük beğeni topladı ve davetliler tarafından alkışlandı. Konser, birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.
Avukat ve YouTuber Armağan Çağlayan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, adının dolandırıcılık için kullanıldığını belirtti. Çağlayan, Doğa Yatırım adlı bir şirketin, kendisinin ve İsmail Küçükkaya'nın isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık yaptığını ifade etti. Çağlayan, sponsorlu reklam olarak karşısına çıkan bu dolandırıcılığa itibar edilmemesi ve paranın korunması gerektiğini vurguladı. Kendisinin hiçbir yatırım şirketiyle böyle bir anlaşması olmadığını belirtti.
Ülker Stadyumu önüne heykeli dikilen Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, eseri çok beğendiğini belirterek "Kol kaslarımdan, saçımın duruşuna, yüzümdeki kararlı ifadeye kadar aslında beni çok güzel resmetmişler" derken birçok kullanıcı "Üstü Eda altı Erdem olmuş" yorumunu yaptı.
Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla kasım ayında tutuklanan Dilan Polat, cezaevinde boncuklarla süs eşyaları yapmaya başladı. Polat ilk hediyesini de yakın arkadaşı Sevim Alan'a gönderdi.
Milli voleybolcu Eda Erdem'in Ülker Stadyumu önündeki heykelinin açılış töreni yapıldı. Törende konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ''Eda Erdem denince kaptan gibi kaptan, adam gibi adam'' gafında bulununca Ali Koç'un şaşkınlığı yüzüne yansıdı.
18 yıldır ekran mücadelesine devam eden Arka Sokaklar dizisinin bu akşam yayınlanacak bölümünde üşüdüğü için aracına aldığı kişi tarafından acımasızca öldürülen taksici Oğuz Erge'nin cinayeti konu alınacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?