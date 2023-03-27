Kızılcık Şerbeti'nin Pembe Hanım'ı Sibel Taşçıoğlu ile Erkan Kolçak Köstendil'in akraba olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe Hanım'ı Sibel Taşçıoğlu ile Erkan Kolçak Köstendil'in akraba olduğu ortaya çıktı

27.03.2023 11:23

Son günlerin çok konuşulan dizisi Kızılcık Şerbeti, oyuncularıyla da gündemde yer buluyor. Dizide 'Pembe' karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in akrabası çıktı.

Show TV'de yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti, son günlerde izlenme rekorları kırıyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

OYUNCULUĞU İLE HAYRAN BIRAKIYOR

Dizide Nursema'nın annesi Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun hayatı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Nursema'yı istemediği bir adamla görücü usulü evlendiren Pembe karakteri büyük tepki çekmişti.

Kızılçık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, Erkan Kolçak Köstendil'in akrabası çıktı

ÜNLÜ OYUNCU İLE AKRABA

Role başarıyla hayat veren Sibel Taşçıoğlu özel hayatıyla dikkat çekti. Başarılarla dolu kariyere sahip olan usta oyuncu, Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil ile akraba çıktı. Taşçıoğlu, oyuncunun kuzeni Murat Kolçak Köstendil ile evli.

Kızılçık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, Erkan Kolçak Köstendil'in akrabası çıktı
Kızılçık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, Erkan Kolçak Köstendil'in akrabası çıktı
Kızılçık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, Erkan Kolçak Köstendil'in akrabası çıktı
Kızılçık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, Erkan Kolçak Köstendil'in akrabası çıktı
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Aaaa ciddimisin yemin et Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
500
Kızılçık Şerbeti'nin Pembe Hanım'ı Sibel Taşçıoğlu, Erkan Kolçak Köstendil'in akrabası çıktı Kızılçık Şerbeti'nin Pembe Hanım'ı Sibel Taşçıoğlu, Erkan Kolçak Köstendil'in akrabası çıktı

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Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Pembe Hanım'ı Sibel Taşçıoğlu ile Erkan Kolçak Köstendil'in akraba olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nin Pembe Hanım'ı Sibel Taşçıoğlu ile Erkan Kolçak Köstendil'in akraba olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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