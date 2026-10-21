Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, Ece İrtem’in cenazesine neden katılmadığını açıkladı - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, Ece İrtem’in cenazesine neden katılmadığını açıkladı

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Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, Ece İrtem’in cenazesine neden katılmadığını açıkladı
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Kızılcık Şerbeti’nde Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem’in cenazesine dizinin ekibinden kimsenin katılmadığı yönündeki soru, yapımcı Faruk Turgut’a yöneltildi. Turgut, Kuşadası’ndaki törene kendisinin de gitmediğini belirterek nedenini anlattı.

Oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran’da 35 yaşında hayatını kaybetmişti. Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine hayat veren İrtem’in vefatının ardından dizinin yapımcısı Faruk Turgut, katıldığı bir YouTube programında oyuncuyla ilgili konuştu. Kendisine cenazeye neden katılmadığı sorulan Turgut, “Gidecek kadar bir hukukumun olduğunu düşünmedim” yanıtını verdi.

“GENÇ ÖLÜM, ÜZÜLDÜM”

İrtem’le yaklaşık bir yıl çalıştıklarını söyleyen Turgut, oyuncunun çalışma disiplinine ve dizide oluşturduğu karaktere dikkat çekti. Yapımcı, “Tabii üzüldüm, genç ölüm. Allah ailesine sabır versin, o yaşta zor. Bizimle de bir seneye yakın çalıştı, gayet iyiydi. Seti de çok iyiydi, disiplinliydi, güzel de bir karakter oluşturdu” dedi. 

Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, Ece İrtem’in cenazesine neden katılmadığını açıkladı

“GİDECEK KADAR BİR HUKUKUMUZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM”

Programda, İrtem’in cenazesine Kızılcık Şerbeti ekibinden kimsenin katılmadığı yönündeki soru da gündeme geldi. Turgut, “Vefa nerede var ki?” sözlerinin ardından, törenin Kuşadası’nda yapılmasının etkili olmuş olabileceğini belirtti. İstanbul’da düzenlenmesi hâlinde ekipten katılanlar olabileceğini söyleyen yapımcı, “Hiçbir şey yapmıyorsan kameralara görünmek için gitmenin bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

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