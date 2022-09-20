Tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel yaşamını yitirdi

20.09.2022 15:15

Kolpaçino: Bomba, Kimse Bizi Konuşmasın ve Sinsiran: Yasak Aşk gibi yapımlardan tanınan oyuncu Başak Özel 51 yaşında yaşamını yitirdi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Başak Özel, 51 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

"BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

Acı haberi Oyucular Sendikası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: "Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun."

Tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel hayatını kaybetti

BAŞAK ÖZEL KİMDİR?

Sanat hayatına Ankara Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro kurslarıyla başlayan Başak Özel, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ali Hünal Kabare Tiyatrosu'nda oyunculuk deneyimini geliştirdi. Özel, çeşitli bankaların çocuk tiyatrosu topluluklarında, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda görev yaptı. Başak Özel Özel, tiyatronun dışında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel hayatını kaybetti
Tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel hayatını kaybetti
Tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel hayatını kaybetti
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Son Dakika Magazin Tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel yaşamını yitirdi - Son Dakika
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