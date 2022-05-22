Koltuk değneğiyle görüntülenen oyuncu Engin Altan Düzyatan sağlık durumundan bahsetti - Son Dakika
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Koltuk değneğiyle görüntülenen oyuncu Engin Altan Düzyatan sağlık durumundan bahsetti

22.05.2022 11:40

Son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' adlı dizide rol alan Engin Altan Düzyatan, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda koltuk değnekleriyle görüntülendi. Duruma açıklık getiren oyuncu, "Yan bağlarımda bir yırtık var. Geçtiğimiz haftalarda sette bir kaza geçirmiştim. Şimdi iyileşmeye çalışıyorum" dedi.

"Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisine veda eden Engin Altan Düzyatan, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda elinde koltuk değnekleriyle görüntülendi.Yürümekte güçlük çeken ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verirken, oyunculuğu bıraktığı yönündeki iddialara da açıklık getirdi.

"YAN BAĞLARIMDA BİR YIRTIK VAR"

Muhabirleri karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan ve yürümekte zorlanan Engin Altan Düzyatan, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Düzyatan, "Yan bağlarımda bir yırtık var. Geçtiğimiz haftalarda sette bir kaza geçirmiştim. Şimdi iyileşmeye çalışıyorum" dedi.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden ayrılan Engin Altan Düzyatan koltuk değneğiyle görüntülendi

"SADECE ARA VERDİM"

NFT platformu işine giren oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın oyunculuğu bıraktığı iddia edilmişti. Bu iddiayı yalanlayan Düzyatan, "Sadece ara verdim. Bİr süre dinlendikten sonra setlere döneceğim" açıklamasını yaptı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden ayrılan Engin Altan Düzyatan koltuk değneğiyle görüntülendi

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan oyuncu Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Engin Altan Düzyatan henüz lise zamanlarında tiyatro ile tanışmıştır. Liseden mezun olmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne kayıt olmuş olan Düzyatan daha sonrasında İstanbul'a yerleşmiştir. İlk kez 2001 senesinde Ruhsar adlı dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Düzyatan daha sonrasında Yeditepe İstanbul, Koçum Benim ve Alacalaranlık gibi yapımlarda da rol almıştır. 2005 senesinde Mehmet Altıoklar'ın sinema filmi olan Beyza'nın Kadınları isimli yapımda oynamıştır.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden ayrılan Engin Altan Düzyatan koltuk değneğiyle görüntülendi

Sevgili Dünürüm adlı dizide de yer alan Düzyatan, Bir Bulut Olsam, Kapalı Çarşı dizilerinde de rol almıştır. 2011 senesinde Anadolu Kartalları adlı filmde de oynayan Engin Altan Düzyatan 2014 yılında izlenme rekorları kırmış ve büyük başarı elde etmiş olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandırmıştır. Engin Altan Düzyatan, 28 Ağustos 2014 tarihinde Neslişah Alkoçlar ile dünya evine girmiştir. Çiftin Emir adında oğulları ve Alara isminde de bir kızları bulunmaktadır. Düzyatan, son olarak 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Oruç Reis'i canlandırmıştır.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden ayrılan Engin Altan Düzyatan koltuk değneğiyle görüntülendi
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden ayrılan Engin Altan Düzyatan koltuk değneğiyle görüntülendi
Koltuk değneğiyle görüntülenen oyuncu Engin Altan Düzyatan sağlık durumundan bahsetti
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Koltuk değneğiyle görüntülenen oyuncu Engin Altan Düzyatan sağlık durumundan bahsetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koltuk değneğiyle görüntülenen oyuncu Engin Altan Düzyatan sağlık durumundan bahsetti - Son Dakika
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