Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katıldıktan sonra adını duyuran Cansel Ayanoğlu, yan komşusuyla yaşadığı sorunlar nedeniyle karakolluk oldu.
Ağlamaklı şekilde bir video çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Ayanoğlu, komşusunun kapısına dayandığını belirterek "Sabah yedide uyuyordum kapı çaldı, adamın teki yan komşu, ne var dedim. Kızım var içeri gir dedi. Amaç ne kaldım" ifadelerine yer verdi.
Kendisini rahatsız eden komşusu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmak amacıyla karakola başvuran Ayanoğlu, "Ülkedeki adaletin saçmalığına bakar mısınız? Adam sabahın köründe ünlü olduğum için kapıma geliyor, rahatsız ediliyorum taciz ediliyorum. Uzaklaştırma istiyorum bana diyorlar ki uzaklaştırma için tekrar tekrar yaşanması lazım... Son mu olması gerekiyor illa?" diyerek isyan etti.
Son Dakika › Magazin › Komşusu kapıya dayanınca karakola koşan Kısmetse Olur Cansel, polisten aldığı yanıtla çılgına döndü - Son Dakika
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