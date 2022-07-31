Ece Seçkin'e sahnedeyken telefon fırlatıldı! Boynunu paylaşıp isyan etti - Son Dakika
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Ece Seçkin'e sahnedeyken telefon fırlatıldı! Boynunu paylaşıp isyan etti

31.07.2022 12:52
Ece Seçkin'e sahnedeyken telefon fırlatıldı! Boynunu paylaşıp isyan etti

Konser için Bursa'ya giden Ece Seçkin'e sahnedeyken telefon fırlatıldı. Genç şarkıcı daha sonra boynunun morarmış halini de paylaşarak "Refleksle kolumu kaldırmasam gözüm çıkmıştı. TikTok uğruna gerçekten iğrenç bir akım başlatılmış" dedi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in Bursa konseri zehir oldu. Genç şarkıcı sahnedeyken telefonla saldırıya uğradı.

TELEFON FIRTLATTILAR

Ece Seçkin Bursa konserine gayet güzel başladı. Art arda sevilen şarkılarını seslendiren güzel şarkıcı kalabalığın içinden fırlatılan telefonla neye uğradığını şaşırdı.

Ece Seçkin'e sahnedeyken telefon fırlatıldı! Boynunu paylaşıp isyan etti

İSYAN ETTİ

Konseri durduran Seçkin çok sinirlendi ve "Ne oluyor? Buna değer mi bu kadar adam burada eğleniyoruz sahneye telefon fırlatıp kulağımı delmenize değer mi? İki tane TikTok videosu için" diyerek isyan etti.

Ece Seçkin'e sahnedeyken telefon fırlatıldı! Boynunu paylaşıp isyan etti

"SAĞ KOLUMU KALDIRMASAYDIM GÖZÜM ÇIKMIŞTI"

Ece Seçkin daha sonra ise aldığı darbeyle morarmış boynunu paylaşarak "Bu kadar çok eğlendiği için sahneye telefonunu fırlatan arkadaşım mesajım sana; değer mi? Sahneye fırlatılan telefonla ilk kim video çekti bilmiyorum ama TikTok uğruna gerçekten berbat bir akım başlatılmış. Konserde zaten onca polis, zabıta ve kişisel önlemlerimizle korunuyoruz. Ama hiç kimse sizin 1o metreden hızla fırlattığınız telefonlarınızdan hızlı değil diye düşünüyorum. Eğer bu akşam o refleksle sağ kolumu kaldırmasaydım gözüm çıkmıştı" dedi.

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SON DAKİKA: Ece Seçkin'e sahnedeyken telefon fırlatıldı! Boynunu paylaşıp isyan etti - Son Dakika
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