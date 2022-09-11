Sahneye dekolteyle çıkan Simge Sağın'a tepki: Gülşen gitti, Simge geldi

Son dönemde iddialı sahne kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Simge, Sarıyer'deki bir mekanda konser verdi.

DEKOLTESİYLE ÖNE ÇIKTI

Şarkılarıyla sevenlerine güzel bir gece yaşatan 41 yaşındaki popçu kıyafet tercihi ile de göz kamaştırdı. Konserinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Simge, derin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.

"GÜLŞEN GİTTİ, SİMGE GELDİ"

Şarkıcı, derin yırtmaç detaylı sahne kıyafetine hayranları yorum yağdırdı. Şarkıcının kıyafetini beğenenler kadar abartılı bulanlar da oldu. Bazı kullanıcılar şarkıcıyı "Gülşen gitti, Simge geldi" sözleriyle eleştirdi.