Sahneye dekolteyle çıkan Simge Sağın'a tepki: Gülşen gitti, Simge geldi - Son Dakika
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Sahneye dekolteyle çıkan Simge Sağın'a tepki: Gülşen gitti, Simge geldi

11.09.2022 12:45

Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde yine dinleyicileriyle buluştu. 41 yaşındaki popçu kıyafet seçiminde cesur davrandı. Omzundan ayak bileğine kadar olan derin yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıkan Sağın Gülşen'in tarzını akıllara getirdi. Sağın, "Gülşen gitti, Simge geldi" sözleriyle eleştirilerin hedefi oldu.

Son dönemde iddialı sahne kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Simge, Sarıyer'deki bir mekanda konser verdi.

DEKOLTESİYLE ÖNE ÇIKTI

Şarkılarıyla sevenlerine güzel bir gece yaşatan 41 yaşındaki popçu kıyafet tercihi ile de göz kamaştırdı. Konserinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Simge, derin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.

Güzel popçu Simge, omzundan bileğine kadar inen dekoltesiyle nefes kesti

"GÜLŞEN GİTTİ, SİMGE GELDİ"

Şarkıcı, derin yırtmaç detaylı sahne kıyafetine hayranları yorum yağdırdı. Şarkıcının kıyafetini beğenenler kadar abartılı bulanlar da oldu. Bazı kullanıcılar şarkıcıyı "Gülşen gitti, Simge geldi" sözleriyle eleştirdi.

Güzel popçu Simge, omzundan bileğine kadar inen dekoltesiyle nefes kesti
Güzel popçu Simge, omzundan bileğine kadar inen dekoltesiyle nefes kesti
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Simge Sağın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sahneye dekolteyle çıkan Simge Sağın'a tepki: Gülşen gitti, Simge geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahneye dekolteyle çıkan Simge Sağın'a tepki: Gülşen gitti, Simge geldi - Son Dakika
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