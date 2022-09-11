Son dönemde iddialı sahne kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Simge, Sarıyer'deki bir mekanda konser verdi.
Şarkılarıyla sevenlerine güzel bir gece yaşatan 41 yaşındaki popçu kıyafet tercihi ile de göz kamaştırdı. Konserinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Simge, derin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.
Şarkıcı, derin yırtmaç detaylı sahne kıyafetine hayranları yorum yağdırdı. Şarkıcının kıyafetini beğenenler kadar abartılı bulanlar da oldu. Bazı kullanıcılar şarkıcıyı "Gülşen gitti, Simge geldi" sözleriyle eleştirdi.
Son Dakika › Magazin › Sahneye dekolteyle çıkan Simge Sağın'a tepki: Gülşen gitti, Simge geldi - Son Dakika