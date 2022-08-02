Demet Akalın, garsonun kafasına içki dökmesi hakkında konuştu: 10 yıldır olan bir şey, şimdi mi battı?

Sahneye çıktığı mekanda getirilen içkiyi beğenmeyerek garsonun başından döken Demet Akalın, magazin gündemine bomba gibi düştü. Twitter'da gündemin ilk sıralarında yer alan sanatçı, gecede yaşananları anlattı.
Şimdi Duyduk'a özel açıklama yapan Demet Akalın, içki dökme olayı için "Ben şampanya paralarını diğer solistler gibi cebe değil, çalışanlara bırakıyorum. O gecede personel şefinin kendisi 'dök, dök' diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşterilerde şampanyaları zaten, garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor" dedi.
İçki dökme olayının yıllardır yapıldığına dikkat çeken sanatçı, sözlerini şöyle tamamladı: "10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı birilerine? Aman zaten takmıyorum artık böyle şeyleri. Zamanında orkestrama para takılmasını yasaklamıştım ama pandemiden sonra deli gibi taktırıyorum. Özellikle de euro takın diyorum. Tahmin edersin ki, ben bazı türkücüler gibi böyle kazançları kendi cebime değil, çalışanlara bırakıyorum. Benim kalbimi bilenler, bana yeter."Garsonun başından içki döktüğü için tepkilerin odağında olan Demet Akalın konuştu: İlk sahnede görüşeceğiz Müjde Ar'dan garsonun başından içki döken Demet Akalın'a salvo: Ben utandım Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin
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