Demet Akalın, garsonun kafasına içki dökmesi hakkında konuştu: 10 yıldır olan bir şey, şimdi mi battı?

Sahneye çıktığı mekanda getirilen içkiyi beğenmeyerek garsonun başından döken Demet Akalın, magazin gündemine bomba gibi düştü. Twitter'da gündemin ilk sıralarında yer alan sanatçı, gecede yaşananları anlattı.

"DÖKMEMİ PERSONEL ŞEFİ İSTEDİ"

Şimdi Duyduk'a özel açıklama yapan Demet Akalın, içki dökme olayı için "Ben şampanya paralarını diğer solistler gibi cebe değil, çalışanlara bırakıyorum. O gecede personel şefinin kendisi 'dök, dök' diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşterilerde şampanyaları zaten, garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor" dedi.

"TÜRKÜCÜLER GİBİ KAZANÇLARI CEBİME DEĞİL, ÇALIŞANLARA BIRAKIYORUM"

İçki dökme olayının yıllardır yapıldığına dikkat çeken sanatçı, sözlerini şöyle tamamladı: "10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı birilerine? Aman zaten takmıyorum artık böyle şeyleri. Zamanında orkestrama para takılmasını yasaklamıştım ama pandemiden sonra deli gibi taktırıyorum. Özellikle de euro takın diyorum. Tahmin edersin ki, ben bazı türkücüler gibi böyle kazançları kendi cebime değil, çalışanlara bırakıyorum. Benim kalbimi bilenler, bana yeter."