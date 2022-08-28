Instagram yorumu ortalığı karıştırdı! Deniz Akkaya ve Gülşen'in avukatı birbirine girdi - Son Dakika
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Instagram yorumu ortalığı karıştırdı! Deniz Akkaya ve Gülşen'in avukatı birbirine girdi

28.08.2022 14:52
Instagram yorumu ortalığı karıştırdı! Deniz Akkaya ve Gülşen'in avukatı birbirine girdi

Konserinden İmam Hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı tutuklanan Gülşen'in avukatı ile Deniz Akkaya birbirine girdi. Gülşen'in itiraz dilekçesinin geç verilmesine anlam veremeyen Deniz Akkaya, avukat Emre Emek'in annesini işaret etti. Emek ise Akkaya'nın hukuki sürece karışmaması gerektiğini söyledi.

İmam Hatiplilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı geçtiğimiz Perşembe tutuklanan Gülşen'in avukatlarının tutukluluğa itirazı cuma günü sabah saatlerinde değil,mesai saatinin bitmesine dakikalar kala yapılması tartışma konusu olmuştu. Bu haberi Instagram'dan gören eski manken Deniz Akkaya ise Gülşen'in avukatı ve avukatın annesini işaret eden bir yorumda bulundu.

YORUMU ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Deniz Akkaya söz konusu paylaşımın altına, "Avukatın aslen annesinin kim olduğuna bakarsanız neden geç götürülmüş anlarsınız" yorumunu yaptı.

"SENİNLE İLGİLİ OLMAYAN KONULARA YORUM YAPMA"

Gülşen'in avukatı Emre Emek ise Akkaya'ya " Yani gelinen noktada şu yorumun hiç yakıştı mı? Lütfen elini vicdanına koy. Annem ile ilgili yorum yapmadan önce biraz düşün. Ne gereği var diye. 'Avukat aslen annesi' derken de ; bir bilgin var diye mi söylüyorsun? Lütfen seninle ilgili olmayan konulara yorum yapma. Bak şans eseri gördüm şu an bu yorumu çok şaşırdım" diyerek tepki gösterdi. İkili daha sonra paylaşımın altında tartışmaya başladı.

İşte Akkaya ve Emre Emek'in diğer yazışmaları;

Instagram yorumu ortalığı karıştırdı! Deniz Akkaya ve Gülşen'in avukatı birbirine girdi
Instagram yorumu ortalığı karıştırdı! Deniz Akkaya ve Gülşen'in avukatı birbirine girdi
Instagram yorumu ortalığı karıştırdı! Deniz Akkaya ve Gülşen'in avukatı birbirine girdi
Instagram yorumu ortalığı karıştırdı! Deniz Akkaya ve Gülşen'in avukatı birbirine girdi
Instagram yorumu ortalığı karıştırdı! Deniz Akkaya ve Gülşen'in avukatı birbirine girdi
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Deniz Akkaya, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Instagram yorumu ortalığı karıştırdı! Deniz Akkaya ve Gülşen'in avukatı birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Instagram yorumu ortalığı karıştırdı! Deniz Akkaya ve Gülşen'in avukatı birbirine girdi - Son Dakika
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