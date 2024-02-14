Konseyde ipler gerildi! Acun Ilıcalı ve Yunus Emre birbirine rest çekti

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da tansiyon bir an olsun düşmeden devam ediyor. Son günlerde karıştığı kavgalar ve ettiği tehditlerden dolayı gündemden düşmeyen Yunus Emre ile Acun Ilıcalı arasında ada konseyinde gerginlik çıktı. Ilıcalı'ya resti çeken Yunus Emre "Seviyem buraya uymuyorsa problem değil" dedi.
Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyununda Ogeday ile kavga ederek tehditler savuran Yunur Emre'yi ada konseyinde uyararak "Benim sözlerimin Yunus Emre'nin nezdinde önemi yok. Oyun kaybedip karşı takımı sürekli sataşan, üslubu, konuşma tarzı ve sözleriyle kontrolsüz biri. Her bir sebep buluyorsun ve Survivor'da çok şansın yok. Senin davranış şeklin bize uymuyor. Sen ne yapacaksın ya da biri bir şey dediğinde onu mu döveceksin? Yarın öbür gün de git birine saldır. Seninle aramızda bir sevgi sorunu yaşamıyorum. Düelloya çıkıp adama saldıran birini ilk defa duyuyorum. İnsanlara sürekli tehditler savuruyorsun. Ne yapıyorsun sen? Burası yarışma, senin tehdit alanın değil. Sen yine kendini haklı buluyorsun. Biri yanlış yaptığında medeni şekilde konuşmalısın. Tehdit edip ortalıkta gezemezsin" dedi.
Yunus Emre ise Ilıclı'ya "Ben bu adamların hepsiyle yarıştım. Yendim ya da yenildim. Benden hiç saygısızlık gördüler mi? Seviye ve saygılı şekilde yarışıyordum. Ogeday Beyefendi ben ne zaman kazanç sağlasam bir şey diyor. Ben adamına göre muamele yaparım. Seviye oraya inerse ben daha da alçalabilirim Acun abi yani. Bu programa uymuyorsa da hiç problem değil. Size her zaman minnet ve saygı duyacağım Acun abi. Yapacak bir şey yok. Her şeyde günah keçisi oluyorum" diyerek karşılık verdi.
Yunus Emre'nin "Siz araya reklam falan mı aldınız? Ben ona şaka yaptım" demesine sinirlenen Acun Ilıcalı, "Çok güzel bir mizah. Ben de sana şaka yapacağım birazdan. Senin kuramadığın seviye bu. Yarışmada kalırsan aklına güvendiğin kişilere sor. Kazanan yarışmacı, rakibine böyle bir mizah yapabilir. Sen şu anda etrafta sinek geçse etrafa dalabilirsin. Barut gibisin. Sana 3 ödül daha cezası veriyoruz. Önceki cezandan 3 kalmıştı, şimdi 6 oldu. Bir kez daha yaparsan bir 5 ceza daha vereceğiz. Seni burada zorla tutmuyoruz. Seni sevmek ayrı bir şey şey yarışmada kalman ayrı bir şey. Sinirine hakim olabileceksin gibi de gelmiyor" ifadelerini kullandı.
Yunus Emre ile aralarında gerginliği tatlıya bağladıklarını söyleyen Ogeday ise "Biz konsey öncesi helalleşip birbirimizden özür diledik. Oyun esnasında böyle şeyler olabilir. Aramızda kötü bir şey yok. Bir daha da böyle bir şey yaşamayacağız" şeklinde konuştu.
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Daha önce birçok kez yarışmacılarla kavga ettiği için ceza alan Yunus Emre, ada konseyinde Acun Ilıcalı'ya resti çekerek "Benim seviyem bu programa uymuyorsa da hiç problem değil. Yapacak bir şey yok" dedi. Acun Ilıcalı da Yunus Emre'nin yarışmada uzun süre kalamayacağını belirterek "Sana 3 ödül cezası daha veriyoruz, toplamda 6 etti. Seni burada zorla tutmuyoruz" dedi.
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Son Dakika › Magazin › Konseyde ipler gerildi! Acun Ilıcalı ve Yunus Emre birbirine rest çekti - Son Dakika
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