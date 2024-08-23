Konuşma yetisini kaybettiği söylenen Peker Açıkalın sessizliğini bozdu: Sağlığım yerinde - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Konuşma yetisini kaybettiği söylenen Peker Açıkalın sessizliğini bozdu: Sağlığım yerinde

Geniş Video İzle

Beyin kanaması geçirerek konuşma ve yürüme yetisini kaybettiği söylentisiyle gündeme gelen oyuncu Peker Açıkalın, kamera karşısına geçti. Aldığı kilolarla dikkat çeken oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek ''Yalan haberlere inanmayın'' dedi.

23.08.2024 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe ve Başım Belada gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren usta oyuncu Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirerek konuşma ile yürüme yetisini kaybettiği iddia edildi. Açıkalın'ın eşi yaptığı açıklamayla iddiayı reddederken usta oyuncu da sessizliğini bozdu.

"KONUŞMA VE YÜRÜMEMDE SAKATLIK YOK"

Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan oyuncunun eşi Çilem Açıkalın "Eşim 4 ay önce ameliyat olduğunu. Gayet iyi ve sağlıklı. Lütfen bu asılsız haberlere inanmayın" dedi. Eşinin açıklamasından günler sonra doktoruyla birlikte kamera karşısına geçen Peker Açıkalın, "Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" ifadelerini kullandı. Oyuncunun doktoru da "Peker bey her zamanki gibi sağlıklı, esprilerine devam ediyor. Böyle de devam edecektir inşallah" şeklinde konuştu.

Uzun yıllardır zayıf haliyle dikkat çeken oyuncu aldığı kilolarla dikkat çekti. Oyuncuyu gören birçok kişi tanımakta güçlük çekti.

Konuşma yetisini kaybettiği söylenen Peker Açıkalın sessizliğini bozdu: Sağlığım yerinde
Konuşma yetisini kaybettiği söylenen Peker Açıkalın sessizliğini bozdu: Sağlığım yerinde
Konuşma yetisini kaybettiği söylenen Peker Açıkalın sessizliğini bozdu: Sağlığım yerinde
Konuşma yetisini kaybettiği söylenen Peker Açıkalın sessizliğini bozdu: Sağlığım yerinde

Peker Açıkalın, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konuşma yetisini kaybettiği söylenen Peker Açıkalın sessizliğini bozdu: Sağlığım yerinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • V. A.: Allah şifa versin güzel adam.. 18 0 Yanıtla
  • Yaşar hikmet: hey gidi gençlik. hepimiz yaşlanıyoruz. gaffurdan bu yana 20 sene geçmiştir. 13 0 Yanıtla
  • Salih Uyanık: Allah şifa versin inşallah 6 0 Yanıtla
  • Kerem Kırmızı: NASILIM??? 2 0 Yanıtla

00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 02:50:39. #1.11#
SON DAKİKA: Konuşma yetisini kaybettiği söylenen Peker Açıkalın sessizliğini bozdu: Sağlığım yerinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement