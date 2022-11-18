Köpeğiyle oyun oynarken dudağı yarılan Müge Anlı, canlı yayına geç kaldı - Son Dakika
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Köpeğiyle oyun oynarken dudağı yarılan Müge Anlı, canlı yayına geç kaldı

18.11.2022 15:43
Köpeğiyle oyun oynarken dudağı yarılan Müge Anlı, canlı yayına geç kaldı

Köpeğiyle oynarken dudağından yaralanan ve hastanelik olan Müge Anlı, hafta içi her sabah canlı yayınlanan programının bugünkü bölümüne geç çıkmak zorunda kaldı. İzleyicilerden özür dileyen Anlı, "Dudağımdaki kan durmayınca hastaneye gittim, dikiş atıldı" dedi.

Ekranların sevilen sunucusu Müge Anlı, bugün yayınlanan canlı yayına geç çıktı. Programı küçük ve beklenmedik bir kaza sebebiyle geç açmak durumunda kaldığını belirten Müge Anlı, yaşadıklarını anlattı.

"KAN DURMAYINCA HASTANEYE GİTTİM"

Yayın öncesi köpeğiyle oynarken onun dişinin dudağına geldiğini söyleyen ünlü televizyoncu "Yayını küçük, beklenmedik bir kazadan dolayı geç açmak zorunda kaldım. Canlı yayın hayatımda bir sel olduğunda geç kalmıştım, bir de şimdi geç kaldım. Ben yine yayına geldim. Makyaj falan 'bir şey olmaz' diye... Saçımı falan yaptırdım ama kan durmayınca arkadaşımı aradım 'Mine benim kanım durmuyor' dedim, fotoğraf attım. O da bir doktora attı fotoğrafı 'Dikiş atmamız gerekiyor' dedi. O yüzden dikiş attırdım geldim. Kusura bakmayın."

Köpeğiyle oyun oynarken dudağı yarılan Müge Anlı, canlı yayına geç kaldı
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Müge Anlı, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Köpeğiyle oyun oynarken dudağı yarılan Müge Anlı, canlı yayına geç kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeğiyle oyun oynarken dudağı yarılan Müge Anlı, canlı yayına geç kaldı - Son Dakika
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