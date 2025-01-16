Kral Kaybederse fragmanına Halit Ergenç\'in saçları damga vurdu

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İşte Biden\'a \'Bu şaka mı?\' dedirten soru

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'nin ilk tanıtımı geldi. Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı dizinin fragmanına Halit Ergenç'in saçları damga vurdu.

Merakla beklenen dizinin fragmanında en çok dikkat edilen detay, Halit Ergenç'in saçları oldu. Ünlü oyuncunun yeni imajı hiç beğenilmedi.

Ergenç'in saçlarını gören sosyal medya kullanıcıları, "Peruk takacağınıza saçlı birini bulsaydınız", "Saçlar çok komik olmuş" gibi yorumlarda bulundu.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NE?

Kenan Baran'ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları konu edecek olan dizi, üçlü kadrosu ve senaryosuyla sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Dizinin kadrosunda; Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın oturduğu dizide Kenan Baran'a Halit Ergenç, Kenan'ın eşi Handan'a Aslıhan Gürbüz ve Kenan'ın aşkı Fadi'ye Merve Dizdar hayat veriyor.