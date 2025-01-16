Kral Kaybederse fragmanına Halit Ergenç'in saçları damga vurdu - Son Dakika
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Kral Kaybederse fragmanına Halit Ergenç'in saçları damga vurdu

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Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan 'Kral Kaybederse' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Dizinin fragmanında Ergenç'in yeni saç stili dikkat çekti.

16.01.2025 10:15  Güncelleme: 10:25
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'nin ilk tanıtımı geldi. Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı dizinin fragmanına Halit Ergenç'in saçları damga vurdu.

Merakla beklenen dizinin fragmanında en çok dikkat edilen detay, Halit Ergenç'in saçları oldu. Ünlü oyuncunun yeni imajı hiç beğenilmedi.

Ergenç'in saçlarını gören sosyal medya kullanıcıları, "Peruk takacağınıza saçlı birini bulsaydınız", "Saçlar çok komik olmuş" gibi yorumlarda bulundu.

Kral Kaybederse fragmanına Halit Ergenç'in saçları damga vurdu

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NE?

Kenan Baran'ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları konu edecek olan dizi, üçlü kadrosu ve senaryosuyla sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Dizinin kadrosunda; Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın oturduğu dizide Kenan Baran'a Halit Ergenç, Kenan'ın eşi Handan'a Aslıhan Gürbüz ve Kenan'ın aşkı Fadi'ye Merve Dizdar hayat veriyor.

Kral Kaybederse fragmanına Halit Ergenç\'in saçları damga vurdu

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Son Dakika Magazin Kral Kaybederse fragmanına Halit Ergenç'in saçları damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • DORUĞUN GERZESİ:
    adam oyunculuk icin dogmus saca mi taktiniz 28 21 Yanıtla
  • Mustafa Parlak:
    süper bir başyapıt bence.. sizler ancak çamur atın gereksiz embesiller 14 16 Yanıtla
  • Vadaa:
    Menajer oyunundan sonra bunların hiçbir dizisini izlemem 16 2 Yanıtla
  • Zahire Tuncer:
    severek okumustum bakalim ne kadar basarili olcak 7 8 Yanıtla
  • Orhan Demir:
    ahlaksız bir dizi daha… böyle yapımlarla genclerı farklı yerlere ozendırıp herseyı bütün ahlaksızlıkları normal hale getırmeye çalışıyorlar 11 1 Yanıtla
  • Canlı Performans:
    Kral sahalara geri döndü Türk dizi sektörünün ronaldosu 3 6 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Oktay kaynarcayı andırdı bana 2 0 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    GEZİ OLAYLARI BAŞ AKTÖRLERİ İŞ BAŞINDA 2 0 Yanıtla
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